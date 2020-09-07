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07 вересня 2020, понеділок, 15:42 10
Політика 2020-09-07T18:00:03+03:00
Українські Новини
Разумков розповів, які у нього стосунки із Зеленським

Разумков розповів, які у нього стосунки із Зеленським

Валерия Драгомирова
Верховна Рада, Володимир Зеленський, Дмитро Разумков
Дмитро Разумков
Дмитро Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає свої відносини з президентом Володимиром Зеленським нормальними і робочими у той час, як ЗМІ писали, що Разумков посварився із Зеленським.

Про це він повідомив в інтерв'ю Українським Новинам.

"Нормальні робочі відносини", - сказав Разумков.

За його словами, коли немає пленарних засідань, то зустрічається із Зеленським рідше, а в пленарні дні - частіше.

Також Разумков не вважає, що відносини із Зеленським погіршилися через його позиції щодо тих чи інших законопроєктів та питань.

"Я не знаю про які питання ви говорите, а стримана, виважена позиція має бути у будь-якого політика. Це нормально. Але яким чином це має впливати на відносини між людьми і представниками влади, я не знаю" , - додав спікер.

Як повідомляли Українськi Новини, Разумков готовий виконати указ президента Володимира Зеленського про розпуск Ради , якщо такий буде виданий і будуть для цього конституційні підстави.  


Раніше Разумков назвав Авакова ефективним міністром, якому немає альтернативи .

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