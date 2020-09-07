Разумков розповів, які у нього стосунки із Зеленським

у той час, як ЗМІ писали, що Разумков посварився із Зеленським . Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає свої відносини з президентом Володимиром Зеленським нормальними і робочими

Про це він повідомив в інтерв'ю Українським Новинам.

"Нормальні робочі відносини", - сказав Разумков.

За його словами, коли немає пленарних засідань, то зустрічається із Зеленським рідше, а в пленарні дні - частіше.

Також Разумков не вважає, що відносини із Зеленським погіршилися через його позиції щодо тих чи інших законопроєктів та питань.

"Я не знаю про які питання ви говорите, а стримана, виважена позиція має бути у будь-якого політика. Це нормально. Але яким чином це має впливати на відносини між людьми і представниками влади, я не знаю" , - додав спікер.

Як повідомляли Українськi Новини, Разумков готовий виконати указ президента Володимира Зеленського про розпуск Ради , якщо такий буде виданий і будуть для цього конституційні підстави.



Раніше Разумков назвав Авакова ефективним міністром, якому немає альтернативи .





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