Разумков розповів, які у нього стосунки із Зеленським

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає свої відносини з президентом Володимиром Зеленським нормальними і робочими у той час, як ЗМІ писали, що Разумков посварився із Зеленським. Про це він повідомив в інтерв'ю Українським Новинам. "Нормальні робочі відносини", - сказав Разумков. За його словами, коли немає пленарних засідань, то зустрічається із Зеленським рідше, а в пленарні дні - частіше. Також Разумков не вважає, що відносини із Зеленським погіршилися через його позиції щодо тих чи інших законопроєктів та питань. "Я не знаю про які питання ви говорите, а стримана, виважена позиція має бути у будь-якого політика. Це нормально. Але яким чином це має впливати на відносини між людьми і представниками влади, я не знаю" , - додав спікер. Як повідомляли Українськi Новини, Разумков готовий виконати указ президента Володимира Зеленського про розпуск Ради , якщо такий буде виданий і будуть для цього конституційні підстави. Раніше Разумков назвав Авакова ефективним міністром, якому немає альтернативи .