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07 вересня 2020, понеділок, 05:15 10
Lifestyle 2020-09-07T10:30:03+03:00
Українські Новини
Посуха і спека. Синоптики обіцяють надзвичайно теплий вересень

Посуха і спека. Синоптики обіцяють надзвичайно теплий вересень

Кира Молчанова
Погода, Прогноз погоди, Аномальна спека, спека, прогноз погоди на місяць, вересень
Квіти. Фото: Валерия Назаренко
Квіти. Фото: Валерия Назаренко

Перший місяць осені, як і серпень, очікується аномально спекотним і навіть похолодання, яке обіцяють синоптики, буде короткочасним.

Про це в Facebook розповів співробітник Харківського регіонального центру з гідрометеорології Ігор Кибальчич.

"Виходячи з розрахунків деяких прогностичних моделей, перший місяць осені буде продовжувати тенденції атмосферної циркуляції, що спостерігалися в серпні", — написав він.

З його слів, погода в вересні буде такою ж сухою та спекотною, як в серпні. Опадів буде менше кліматичної норми, а подекуди взагалі дощу не буде. Тільки на заході країни в Карпатах будуть помірні дощі. Там опади будуть в межах норми.

"Більшість циклонів буде проходити набагато північніше — через Британські острови і Скандинавію, де опадів повинно бути набагато більше норми", — пише синоптик.

У всій країні температура буде на 1-4 градуси вище норми. Найспекотніші дні припадуть на першу половину місяця. В цей час на півдні і сході країни буде особливо спекотно. Стовпчик термометра в окремі дні буде підніматися до відмітки +33 ... + 38.

А заморозків не буде навіть в кінці вересня.

Як повідомляли Українські Новини, в жовтні в Україні очікується бабине літо, але будуть і періоди різких похолодань  до заморозків на грунті.

Перші заморозки очікуються в середині вересня.

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