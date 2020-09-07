Суд просять скасувати рішення про виконання гімну в столичних школах щоранку

До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов про скасування рішення мера Києва, голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка про виконання гімну України в школах щоранку.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби суду, передають Українські Новини.

"В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшов позов до Київської міської ради про визнання протиправним частково рішення №433/9512 від 30.07.2020 року "Про обов'язкове виконання Державного Гімну України у закладах загальної середньої освіти всіх типів і форм власності". Зокрема, позивач просить скасувати п.1.2. зазначеного рішення, яким рекомендовано виконання Державного Гімну України у закладах загальної середньої освіти всіх типів і форм власності на початку кожного дня за участю учнів і вчителів", - сказано в ньому.

Серед інших вимог - вжити заходів щодо забезпечення позову шляхом зупинення рішення Київської міської ради в зазначеній частині.

На сьогодні судом вирішується питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше Київська міська рада пояснила, що виконання гімну в школах є рекомендацією, а не зобов'язанням.

Тим часом в Україні 1 вересня розпочався навчальний рік.

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