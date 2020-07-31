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31 липня 2020, пʼятниця, 16:04 6 Документ
Суспільство 2020-07-31T17:00:02+03:00
Українські Новини
Виконання гімну в школах щодня — рекомендація, а не зобов'язання, — Київрада

Виконання гімну в школах щодня — рекомендація, а не зобов'язання, — Київрада

Валерия Драгомирова
Київ, Київська міська рада, Гімн, Школи у Києві, Гімн України
Прапор України. фото: pixabay
Прапор України. фото: pixabay

Виконання гімну в школах є лише рекомендацією, а не зобов'язанням. Про це сказано в повідомленні пресслужби Київської міської ради, передають Українські Новини.

Зазначається, що Київрада рекомендувала столичним школам починати день з гімну України, а також виконувати його під час проведення урочистих заходів.

Відповідне рішення підтримали 64 депутати Київради на пленарному засіданні 30 липня.

"Завдання цього рішення — популяризувати і виховувати у маленьких киян шанобливе ставлення і повагу до державних символів України. Це буде сприяти вихованню патріотизму серед підростаючого покоління. Аналогічне рішення вже прийняли в Тернополі та Вінниці", — зазначив співавтор рішення, депутат Київради Олег Бондарчук.

Згідно з правовим висновком Управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради, жоден закон не передбачає повноважень Київради доручати департаменту освіти і науки забезпечувати виконання Державного гімну України.

З огляду на це, Київрада рекомендує столичним навчальним закладам щодня виконувати гімн, але жодним чином не зобов'язує це робити.

Исполнение гимна в школахВиконання гімну в школах

Як повідомляли Українські Новини, у соцмережах висміяли рішення про щоденне виконання гімну в школах. 


Тим часом навчальний рік розпочнеться 1 вересня в Україні.

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