Виконання гімну в школах щодня — рекомендація, а не зобов'язання, — Київрада

Виконання гімну в школах є лише рекомендацією, а не зобов'язанням. Про це сказано в повідомленні пресслужби Київської міської ради, передають Українські Новини.

Зазначається, що Київрада рекомендувала столичним школам починати день з гімну України, а також виконувати його під час проведення урочистих заходів.

Відповідне рішення підтримали 64 депутати Київради на пленарному засіданні 30 липня.

"Завдання цього рішення — популяризувати і виховувати у маленьких киян шанобливе ставлення і повагу до державних символів України. Це буде сприяти вихованню патріотизму серед підростаючого покоління. Аналогічне рішення вже прийняли в Тернополі та Вінниці", — зазначив співавтор рішення, депутат Київради Олег Бондарчук.

Згідно з правовим висновком Управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради, жоден закон не передбачає повноважень Київради доручати департаменту освіти і науки забезпечувати виконання Державного гімну України.

З огляду на це, Київрада рекомендує столичним навчальним закладам щодня виконувати гімн, але жодним чином не зобов'язує це робити.

Виконання гімну в школах

Як повідомляли Українські Новини, у соцмережах висміяли рішення про щоденне виконання гімну в школах.



Тим часом навчальний рік розпочнеться 1 вересня в Україні.



