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30 липня 2020, четвер, 23:10 7
Суспільство 2020-07-31T00:15:01+03:00
Українські Новини
Київрада зобов'язала всі школи міста виконувати Гімн України

Київрада зобов'язала всі школи міста виконувати Гімн України

Кира Молчанова
прапор України, Гімн України, Державна символіка
Прапор України.Україна.Фото:pixabay
Прапор України.Україна.Фото:pixabay

У той час, як суд за наругу над державними символами чоловікові призначив покарання, Київська міська рада зобов'язала всі школи міста виконувати Гімн України, поки в Києві біля Батьківщини-матері встановлюють найвищий у країні флагшток для найбільшого прапора. 

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив депутат Київради та голова Комісії з питань законності, правопорядку та запобігання корупції Олег Бондарчук.

"Тільки що о 20-00 Київська міська рада підтримала наш свободівський проєкт рішення про початок виконання Державного Гімну України у школах міста Києва", - написав він.

На думку депутатів, виконання Гімну допоможе виховувати патріотизм у школярів.

Скріншот Facebook Сергій БондарчукСкріншот Facebook Сергій Бондарчук

Як часто і коли саме школярам слід виконувати Гімн депутат не уточнив.

Згідно з чинним законом України "Про Державний Гімн України" він виконується під час урочистих заходів, офіційних державних церемоній та інших заходів.

Таким чином, щоденне виконання державного гімну України у школах позбавить його урочистості і перетворить в буденність.

Скрін закону України "Про державний гімн"

У державних і місцевих органах влади робочий день починається без виконання Гімну. Його виконують під час державних, місцевих і професійних свят як в органах влади, так і школах.

Як повідомляли Українські Новини, навчальний рік в Україні почнеться вчасно 1 вересня, але організовувати навчання в школі відповідно до карантинних нормам в кожному регіоні будуть по-своєму.

Міністерство охорони здоров'я і Міністерство освіти і науки розробляють правила організації навчання в наступному навчальному році.

Крім того, Сергій Шкарлет заявив про можливу змішану форму навчання для школярів з 1 вересня.

Поки Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна поки технічно не готова до того, щоб з початку нового навчального року 2020/2021, з вересня, навчання проходило дистанційно.

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