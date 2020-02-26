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26 лютого 2020, середа, 13:50 20
Політика 2020-02-26T13:51:34+02:00
Українські Новини
Разумков посварився із Зеленським. Президент запропонував звільнитися, — ЗМІ

Разумков посварився із Зеленським. Президент запропонував звільнитися, — ЗМІ

Валерия Драгомирова
Сварка, Володимир Зеленський, звільнення, Дмитро Разумков
Дмитро Разумков
Дмитро Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков посварився з президентом Володимиром Зеленським, в результаті чого президент порадив голові ВР звільнятися, якщо йому щось не подобається. Про це повідомляє УП.


За інформацією УП, у спікера відбулася розмова із Зеленським про те, що Разумков не хоче брати на себе негатив від скандалів нардепів.

Спікер воліє менше асоціюватися з неприємними історіями, в які потрапляють "слуги", і хоче, щоб більш активну позицію стосовно "зашкварів" займала партія.

Президент, за даними співрозмовників УП, відповів досить прозоро: не подобається - звільняй місце.

Разумков на всі закиди на свою адресу нібито відповів: що не подобається в роботі Ради - поставте на голосування пропозицію зняти мене з посади.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністра Гончарука можуть "відставити" у найближчі два тижні. Повідомляється, що Зеленський ще вагається, що робити з Олексієм Гончаруком – залишати на посаді прем'єр-міністра або міняти.

Одним з кандидатів на пост прем'єра може стати олігарх Сергій Тігіпко, зустріч з яким підтвердив Зеленський.

Також ЗМІ пишуть, що Вітренко був основним кандидатом на посаду прем'єра, але не став ним, оскільки наполягав на виплаті собі великої премії в "Нафтогазі".

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