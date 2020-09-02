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02 вересня 2020, середа, 22:47 10
Силові структури 2020-09-03T00:00:01+03:00
Українські Новини
Українці дали оцінку силовикам — рейтинг недовіри очолив Аваков

Українці дали оцінку силовикам — рейтинг недовіри очолив Аваков

Кира Молчанова
Арсен Аваков, Соціологічне опитування, Опитування, Силові структури
Арсен Аваков. Фото: Facebook
Арсен Аваков. Фото: Facebook

70,4% опитаних соціологічною службою Центру Разумкова і фондом "Демократичні ініціативи" ім. І. Кучеріва негативно оцінюють роботу міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, 51,2% — директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, 49,5% — генерального прокурора Ірини Венедіктової, 43,9% — голови Служби безпеки України Івана Баканова, 41,2% — виконуючого обов'язки Державного бюро розслідувань Олекандра Соколова.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

При цьому 49,1% опитаних негативно оцінюють діяльність колишнього керівника САП Назара Холодницького.

Позитивно роботу Авакова оцінюють 18,1% респондентів, 14% — Баканова, 10,5% — Венедіктової, 10,6% — Ситника, 8,7% — Соколова, 9,3% — Холодницького.

Найбільш відомим є Аваков — про нього нічого не чули всього 3% респондентів, а найбільш невідомим є в.о. голови ДБР — про Олександра Соколова нічого не знають 37% опитаних.

Крім того, 57,9% опитаних не довіряють Національній поліції, 55,8% — не довіряють СБУ, 63,4% — ДБР, 73,2% — прокуратурі, 67% — МВС, 71,1% — НАБУ, 70, 5% — САП.

При цьому Нацполіціі довіряють 33% респондентів, 31,1% — довіряють СБУ, 16,1% — ДБР, 15,2% - прокуратурі, 20,7% — МВС, 12,4% — НАБУ, 10,6% — САП .

Опитування проводилося з 3 по 9 липня методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів.

Було опитано 2 022 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей, за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомляли Українськi Новини, соціологічне дослідження показало, що українці в цілому не довіряють судовій системі. За недовіру висловилися 43,5%. Але також не довіряють і відносно недавно створеним антикорупційним органам.

Згідно з опитуванням соціологічної служби Центру Разумкова та фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва в серпні знизився електоральний рейтинг партії "Слуга народу" на 4,5 процентних пункти до 29,5% порівняно з соцопитуваннями в червні-липні, і зріс у партій "Опозиційна платформа - За життя" на 2,7 п. П . до 21,7%, "Європейська солідарність" - на 0,5 п. п. до 15,5% і "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" — на 3,5 п. п. до 11,5% на виборах до Верховної Ради.

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