Одні депутати Ради підтримують білоруську опозицію, інші - Лукашенка, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що деякі депутати парламенту підтримують білоруську опозицію, а дехто з депутатів підтримує позицію виконуючого обов'язки президента Білорусі Олександра Лукашенка у той час як Білорусь привела армію в повну бойову готовність і призиває військових запасу.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"Були різні пропозиції (щодо Білорусії) від різних народних депутатів. На сьогодні в порядку денному Верховної Ради таких заяв немає. Хтось підтримує білоруську опозицію, хтось із народних депутатів підтримує позицію Лукашенка. Для мене як для голови Верховної Ради дуже важливо, щоб Білорусь була мирною країною, незалежною державою і щоб на її території ми не побачили те, що спостерігаємо на сході нашої держави, тому що це близький нам народ, який дуже часто нам допомагав і продовжує допомагати сьогодні", - сказав Разумков.

Він зазначив, що саме на базі Мінська проходять переговори Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, і він сподівається, що ситуація в Білорусі вирішиться мирним шляхом.

"Я маю на увазі - мирно вийти з цієї політичної, соціальної і подальшої економічної кризи, до якої призведуть події в Республіці Білорусь", - додав спікер.

Як повідомляли Українські Новини, Україна і Білорусь тимчасово обмежили вільне переміщення між країнами.

Водночас білоруси почали частіше їздити в Україну після президентських виборів

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