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01 вересня 2020, вівторок, 06:25 8
Зовнішня політика 2020-09-01T07:15:01+03:00
Українські Новини
Набрали чинності нові правила поїздки з України в Білорусь

Набрали чинності нові правила поїздки з України в Білорусь

Константин Долгий
Кордон з Білоруссю, Перетин кордону, Українсько-білоруські відносини
Прапори України та Білорусі. Фото: rbg.by
Прапори України та Білорусі. Фото: rbg.by

У той час як Білорусь привела армію в повну бойову готовність і призиває військових запасу, Україна і Білорусь тимчасово обмежили вільне переміщення між країнами. Про це йдеться в постанові Кабміну "Про часткове призупинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про безвізові поїздки громадян", повідомляють Українські Новини.

Подібне рішення направлене на підвищення захисту громадян України за кордоном. Адже в разі втрати внутрішнього паспорта ідентифікація громадянина закордонними установами займе куди більше часу, на відміну від оперативних процедур із закордонним паспортом.

Відсьогодні набирають чинності такі правила в'їзду і виїзду в Республіку Білорусь:

  • Для поїздок на територію Білорусі громадянам України потрібно тільки закордонний паспорт. Прийом ID-карт і паспортів-книжечок більш здійснюватися не буде.
  • Громадяни України, які проживають в Республіці Білорусь і не планують найближчим часом відвідувати батьківщину, можуть оформити закордонні паспорти в Посольстві України в Мінську і Консульстві України в Бресті.
  • Громадяни України, які після 1 вересня 2020 року будуть перебувати на території сусідньої держави без закордонних паспортів, зможуть безперешкодно повернутися в Україну - співробітники Державної прикордонної служби будуть пропускати їх за внутрішніми паспортами громадянина.

Зазначається, що незмінним залишається режим поїздок для жителів прикордонних районів на територіях України та Республіки Білорусь.

Як повідомляли Українські новини, раніше влада Польщі пропустила на свою територію громадян Білорусі без віз і необхідних документів і до Польщі виїхали вже кілька десятків білорусів.

Тим часом, прем'єр-міністрів Латвії, Литви та Естонії не впустили в Білорусь.

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