Донецьк перейменували в Сталіно. Глава бойовиків Пушилин підписав відповідний указ

У так званій "ДНР", де місяць тому закрили лінію розмежування через коронавірус, перейменували місто Донецьк на Сталіно. Відповідний указ підписав глава псевдо-республіки Денис Пушилін, повідомляють "Новини Донбасу".

В документі йдеться про те, що найменування "місто Сталіно" буде використовуватися поряд з найменуванням "місто Донецьк" при проведенні заходів, пов'язаних з Другою світовою війною. Зокрема Днем Перемоги 9 травня.

"Назву Сталіно Донецьк отримав у 1924 році. За офіційною версією, на честь Леніна. "Виконком вважає, що символом, що характеризує нашого великого вождя тов. Леніна, — буде "Сталь", і вирішив найменувати р. Юзівку — містом Сталіним", — йдеться в документі засідання.

Як повідомляли "Українські Новини", у Донецькій області в селищі Новгородське жителі пропонували перейменувати населений пункт в Нью-Йорк.

Крім того, в новій версії популярного шутер Call of Duty: Modern Warfare з'явилася карта Donetsk Downtown із зображенням центру міста і стадіоном, схожим на "Донбас-Арену".

У січні 2020 року, у Донецьку застрелили ватажка бойовиків "ДНР" з позивним "Грін".