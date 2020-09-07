На Луганщині досі тліють ділянки лісу

Вранці 7 вересня, в Луганській області, де на початку вересня розпочалися пожежі в лісах, здійснюється гасіння окремих осередків тління сухої трави, відкритого вогню не спостерігається. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

"Станом на 7 години 7 вересня відкритого вогню не спостерігається, здійснюється гасіння окремих осередків тління сухої трави, чагарників та лісової підстилки", — сказано в повідомленні.

Рятувальники додають, що загрози населеним пунктам немає. Інженерною технікою створено 12 мінералізованих смуг для захисту ГРП поблизу с. Лобачеве.

Всього на території області до гасіння пожеж залучено 111 людей та 27 одиниць техніки, з них від ДСНС 105 представників особового складу та 23 одиниці техніки.

Як повідомляли Українськi Новини, Президент Володимир Зеленський зібрав нараду щодо пожеж, які виникли в Харківській і Луганській областях, з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій і силовиками.

Також через пожежу в Харківській області 33 людини відселені і 22 будинки знищено вогнем.

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