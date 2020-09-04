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04 вересня 2020, пʼятниця, 12:00 7
Економіка 2020-09-04T12:22:07+03:00
Українські Новини
Курс долара для платіжних карт перед вихідними подорожчав

Курс долара для платіжних карт перед вихідними подорожчав

Анна Рудык
Курс валют, курс долара, курс євро, Платіжні карти
Долар
Долар

Поки долар продовжує рости, в п'ятницю для платіжних карт курс продажу долара станом на 10:30 підвищився порівняно з 3 вересня на 1,31 коп. до 27,8308 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 3,87 коп. до 27,4782 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс покупки євро для платіжних карт підвищився на 12,73 коп. до 32,4193 UAH/EUR, курс продажу знизився на 4,37 коп. до 32,9225 UAH/EUR.

Курси іноземної валюти для платіжних карт:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 27,4782 27,8308 32,4193 32,9225 3,28 4,41
Максимальний 27,6200 28,5000 32,6000 33,1400 3,55 5,00
Мінімальний 27,0000 27,5800 32,0500 32,8000 3,00 3,82

Як повідомляли Українські Новини, в п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився в порівнянні з 3 вересня на 1,08 коп. до 27,7941 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 0,96 коп. до 27,5238 UAH/USD.

Тим часом Національний банк в черговий раз знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 4-6 вересня, на 4,80 коп. до 27,6908 UAH/USD. 

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