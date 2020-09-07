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07 вересня 2020, понеділок, 12:26 9
Медицина 2020-09-07T13:30:01+03:00
Українські Новини
У Києві зростає захворюваність на коронавірус. За добу зафіксовано 244 нові випадки

У Києві зростає захворюваність на коронавірус. За добу зафіксовано 244 нові випадки

Александр Савич
Коронавірус, статистика коронавірусу, Коронавірус у Києві, Динаміка COVID-19
У Києві збільшилася кількість нових випадків захворювання на коронавірус. Фото: pexels
У Києві збільшилася кількість нових випадків захворювання на коронавірус. Фото: pexels

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві 6 вересня порівняно з попередньою добою збільшилася на 244 особи до 15 276, померлих — на 2 до 242.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Ситуація у нас, на жаль, не покращується. Упродовж минулої доби виявили ще 244 хворих. 2 людини померли. Всього коронавірус забрав життя 242 киян. А підтверджених випадків захворювання COVID-19 на сьогодні в столиці вже 15 276", — повідомив він.

Захворіли 138 жінок у віці від 19 до 81 року і 7 дівчаток від 5 до 17 років, а також 95 чоловіків у віці від 18 до 96 років і 4 хлопчики від 2 до 16 років.

Серед захворілих 14 медиків.

За минулу добу до лікарень столиці госпіталізувано 24 пацієнтів, інші лікуються на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 28 осіб.

Всього коронавірус подолали 4 759 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання зафіксовано в Оболонському районі — 50, Дарницькому — 36 і Солом'янському — 28 випадків.

Як повідомляли Українські новини, в Україні з 7 вересня набрало чинності нове карантинне зонування епідемічної небезпеки.

Також в Київській області кількість нових випадків коронавірусу трохи знизилося.

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