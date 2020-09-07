У Київській області кількість нових хворих на коронавірус трохи знизилася

За минулу добу,6 вересня, в Київській області кількість нових хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 порівняно з попередньою добою, 5 вересня . трохи знизилося, збільшившись на 86 осіб до 6 278

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 7 вересня 2020 на 10:00 офіційно підтверджено 6 278 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 520 дітей та у 809 медичних працівників", - сказано в ньому.

За добу підтверджено 86 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), в тому числі у 7 дітей у віці від 7 місяців до 16 років і 79 дорослих.

За весь період епідемії з загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовані і перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 961 хворий, на самоізоляції (під наглядом) - 5 317 людини.

Одужали всього 4 174 особи, з них 348 дітей у віці від 1 місяця до 17 років.

За звітну добу видужав 71 осіб, з них 2 дітей.

Всього за період епідемії в Київській області померли 116 хворих з підтвердженим COVID-19.

За добу повідомлень про летальні випадки у хворих з підтвердженим COVID-19 не надходило.

Як повідомляли Українські новини, найбільше нових випадків захворювання коронавірусів в Києві і Львові .

Також з сьогоднішнього дня, 7 вересня, лабораторія МОЗ в Києві припиняє тестування приватних осіб на коронавірус .

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