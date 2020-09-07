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07 вересня 2020, понеділок, 09:35 27 Інфографіка
Суспільство 2020-09-07T11:30:04+03:00
Українські Новини
Київ і Львівщина лідирують за новими випадками COVID-19: за добу в Україні 2174 нових хворих

Київ і Львівщина лідирують за новими випадками COVID-19: за добу в Україні 2174 нових хворих

Надежда Комендантова
Коронавірус, Covid-19, кількість хворих
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

За минулу добу, 6 вересня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 3,2%, нових летальних випадків знизилася на 11,4%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 2 174 до 138 068, кількість померлих від захворювання збільшилася на 31 людини до 2 877 в порівнянні з попередньою добою.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 7 вересня в Україні зареєстровано 138 068 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 877 летальних, 62 606 осіб одужали.

За добу зафіксовано 2 174 нових випадків захворювання, одужали 379 людей, померла 31 людина.

Таким чином, 6 вересня показник нових хворих за добу був більше, ніж одужали - 2 174 проти 379.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 7 вересня становила 70 821 особа, що на 2,5% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (15 881), в Києві (15 276) та Чернівецькій області (11 272).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 4 406 випадків;
  • Волинська область — 5 883 випадки;
  • Дніпропетровська область — 2 767 випадків;
  • Донецька область — 1 630 випадків;
  • Житомирська область — 3 746 випадків;
  • Закарпатська область — 8 091 випадок;
  • Запорізька область — 1 931 випадок;
  • Івано-Франківська область — 10 348 випадків;
  • Кіровоградська область — 858 випадків;
  • м. Київ — 15 276 випадків;
  • Київська область —  6 278 випадків;
  • Львівська область — 15 881 випадок;
  • Луганська область — 434 випадки;
  • Миколаївська область — 1 665 випадків;
  • Одеська область — 8 525 випадків;
  • Полтавська область — 973 випадки;
  • Рівненська область — 9 762 випадки;
  • Сумська область — 1 963 випадки;
  • Тернопільська область — 7 390 випадків;
  • Харківська область — 10 972 випадки;
  • Херсонська область — 500 випадків;
  • Хмельницька область — 3 195 випадків;
  • Чернівецька область — 11 272 випадки;
  • Черкаська область — 1 950 випадків;
  • Чернігівська область — 2 372 випадки.

Коронавірус в Україні. Даний: РНБОКоронавірус в Україні. Даний: РНБО

Кількість хворих на коронавірус станом на 7 вересня. Інфографіка: МОЗ Кількість хворих на коронавірус станом на 7 вересня. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українськi Новини, 5 вересня кількість виявлених випадків захворювання коронавирусной інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 2 107 до 135 894, кількість померлих від захворювання збільшилася на 35 осіб до 2 846.

Тим часом, в Україні набула чинності нова карантинне зонування: повний список зон.

Також Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я припиняє обстеження на коронавірус приватних осіб. Тестування не будуть проводитися з 7 вересня.

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Київ і Львівщина лідирують за новими випадками COVID-19: за добу в Україні 2174 нових хворих
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