Київ і Львівщина лідирують за новими випадками COVID-19: за добу в Україні 2174 нових хворих

За минулу добу, 6 вересня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 3,2%, нових летальних випадків знизилася на 11,4%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 2 174 до 138 068, кількість померлих від захворювання збільшилася на 31 людини до 2 877 в порівнянні з попередньою добою. Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини. Згідно з ним, станом на ранок 7 вересня в Україні зареєстровано 138 068 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 877 летальних, 62 606 осіб одужали. За добу зафіксовано 2 174 нових випадків захворювання, одужали 379 людей, померла 31 людина. Таким чином, 6 вересня показник нових хворих за добу був більше, ніж одужали - 2 174 проти 379. Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 7 вересня становила 70 821 особа, що на 2,5% більше порівняно з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (15 881), в Києві (15 276) та Чернівецькій області (11 272). Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 4 406 випадків; Волинська область — 5 883 випадки; Дніпропетровська область — 2 767 випадків; Донецька область — 1 630 випадків; Житомирська область — 3 746 випадків; Закарпатська область — 8 091 випадок; Запорізька область — 1 931 випадок; Івано-Франківська область — 10 348 випадків; Кіровоградська область — 858 випадків; м. Київ — 15 276 випадків; Київська область — 6 278 випадків; Львівська область — 15 881 випадок; Луганська область — 434 випадки; Миколаївська область — 1 665 випадків; Одеська область — 8 525 випадків; Полтавська область — 973 випадки; Рівненська область — 9 762 випадки; Сумська область — 1 963 випадки; Тернопільська область — 7 390 випадків; Харківська область — 10 972 випадки; Херсонська область — 500 випадків; Хмельницька область — 3 195 випадків; Чернівецька область — 11 272 випадки; Черкаська область — 1 950 випадків; Чернігівська область — 2 372 випадки. Коронавірус в Україні. Даний: РНБО Кількість хворих на коронавірус станом на 7 вересня. Інфографіка: МОЗ Як повідомляли Українськi Новини, 5 вересня кількість виявлених випадків захворювання коронавирусной інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 2 107 до 135 894, кількість померлих від захворювання збільшилася на 35 осіб до 2 846. Тим часом, в Україні набула чинності нова карантинне зонування: повний список зон. Також Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я припиняє обстеження на коронавірус приватних осіб. Тестування не будуть проводитися з 7 вересня.