На вихідних кількість нових виявлених випадків COVID-19 впала на чверть

5 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 2 107 до 135 894, кількість померлих від захворювання збільшилася на 35 осіб до 2 846 порівняно з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків знизилася на 25,7%, нових летальних випадків - на 30%.

Про це йдеться у повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 6 вересня в Україні зареєстровано 135 894 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 2 846 - летальні, 62 227 осіб одужало.

За добу зафіксовано 2 107 нових випадків захворювання, одужало 578 осіб, померло 35 осіб.

Таким чином, 5 вересня показник нових хворих за добу був більшим, ніж одужалих - 2 107 проти 578.

Кількість активних хворих (хворі без урахування одужалих і померлих) на ранок 6 вересня становила 70 821 особу, що на 2,2% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (15 695), у Києві (15 032) та Чернівецькій області (11 109).

У Харківській області зафіксовано 10 833 випадки коронавірусної інфекції, в Івано-Франківській - 10 187 випадків, у Рівненській - 9 660, в Одеській - 8 380, у Закарпатській - 8 049, у Тернопільській - 7 225, у Київській - 6 192, у Волинській - 5 828, у Вінницькій - 4 375, у Житомирській - 3 678, у Хмельницькій - 3 100, у Дніпропетровській - 2 697 випадків.

2 286 випадків виявлено в Чернігівській області, 1 894 випадки - у Черкаській, 1 882 випадки - у Запорізькій, 1 858 випадків - у Сумській, 1 627 випадків - у Донецькій, 1 581 випадок - у Миколаївській, 945 випадків - у Полтавській, 854 випадки - у Кіровоградській, 496 випадків - у Херсонській та 431 випадок - у Луганській області.

Як повідомляли Українськi Новини, 4 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на рекордні 2 836 до 133 787, кількість померлих від захворювання збільшилася на 50 осіб до 2 811.

Як повідомляли Українськi Новини, Київська міська лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я припиняє обстеження на коронавірус приватних осіб. Тестування не будуть проводитися з 7 вересня.

2 школи і 20 класів в Києві переведені на дистанційне навчання, 4 дитячих садки закриті через захворювання коронавірусів.

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