За серпень у Немчінова із зарплати вирахували майже 8 тисяч гривень

Заробітна плата міністра Кабінету Міністрів Олега Немчінова за серпень становила 47,2 тис. гривень п ісля того, як Верховна Рада обмежила на час карантину заробітну плату чиновників, до розміру 10 мінімальних заробітних плат (47,2 тис. гривень).

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Його посадовий оклад становив 49 527 гривень, на відрядження - 5 503 гривні.

Згідно з обмеження за розміром зарплати чиновників, встановленому законом "Про державний бюджет України на 2020 рік", з зарплати було вирахувано 7 800 гривень.

Таким чином, зарплата Немчінова за серпень становила 47 230 гривень.

Сума утриманих податків становила 9 210 гривень.

Фактична сума коштів, отримана міністром, становиала 38 020 гривень.

Як повідомляли Українськi Новини, Немчінов задекларував 2,69 млн гривень доходів за 2019 рік.

Крім того, з посадового окладу міністра Кабміну Немчінова в травні вирахували майже 9 тисяч гривень .

Раніше повідомлялося про те, що заробітна плата міністра Кабінету Міністрів Олега Немчінова за березень становила 43,4 тисяч гривень .

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