За серпень у Немчінова із зарплати вирахували майже 8 тисяч гривень

Заробітна плата міністра Кабінету Міністрів Олега Немчінова за серпень становила 47,2 тис. гривень після того, як Верховна Рада обмежила на час карантину заробітну плату чиновників, до розміру 10 мінімальних заробітних плат (47,2 тис. гривень). Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин. Його посадовий оклад становив 49 527 гривень, на відрядження - 5 503 гривні. Згідно з обмеження за розміром зарплати чиновників, встановленому законом "Про державний бюджет України на 2020 рік", з зарплати було вирахувано 7 800 гривень. Таким чином, зарплата Немчінова за серпень становила 47 230 гривень. Сума утриманих податків становила 9 210 гривень. Фактична сума коштів, отримана міністром, становиала 38 020 гривень. Як повідомляли Українськi Новини, Немчінов задекларував 2,69 млн гривень доходів за 2019 рік. Крім того, з посадового окладу міністра Кабміну Немчінова в травні вирахували майже 9 тисяч гривень . Раніше повідомлялося про те, що заробітна плата міністра Кабінету Міністрів Олега Немчінова за березень становила 43,4 тисяч гривень .