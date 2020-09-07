підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
07 вересня 2020, понеділок, 08:00 13
Кабмін 2020-09-07T11:45:03+03:00
Українські Новини
За серпень у Немчінова із зарплати вирахували майже 8 тисяч гривень

За серпень у Немчінова із зарплати вирахували майже 8 тисяч гривень

Ольга Фандорина
Кабмін, Зарплата міністра, Олег Немчінов
Немчінов Олег. Фото: Facebook/Немчінов Олег Миколайович
Немчінов Олег. Фото: Facebook/Немчінов Олег Миколайович

Заробітна плата міністра Кабінету Міністрів Олега Немчінова за серпень становила 47,2 тис. гривень після того, як Верховна Рада обмежила на час карантину заробітну плату чиновників, до розміру 10 мінімальних заробітних плат (47,2 тис. гривень).

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Його посадовий оклад становив 49 527 гривень, на відрядження - 5 503 гривні.

Згідно з обмеження за розміром зарплати чиновників, встановленому законом "Про державний бюджет України на 2020 рік", з зарплати було вирахувано 7 800 гривень.

Таким чином, зарплата Немчінова за серпень становила 47 230 гривень.

Сума утриманих податків становила 9 210 гривень.

Фактична сума коштів, отримана міністром, становиала 38 020 гривень.

Як повідомляли Українськi Новини,  Немчінов задекларував 2,69 млн гривень доходів  за 2019 рік.

Крім того, з посадового окладу міністра Кабміну  Немчінова в травні вирахували майже 9 тисяч гривень .

Раніше повідомлялося про те, що заробітна плата міністра Кабінету Міністрів Олега Немчінова за березень  становила 43,4 тисяч гривень .

Більше новин про: Кабмін Зарплата міністра Олег Немчінов

Київ і Львівщина лідирують за новими випадками COVID-19: за добу в Україні 2174 нових хворих
До закінчення карантину залишилося 55 днів
Новини
Кабмін планує спростити порядок отримання дозволу на роботу в Україні для IT-фахівців з Білорусі 11:44
Є різні думки: Разумков висловився про розкол у "Слузі народу" 11:29
Новака Джоковича дискваліфікували з турніру за удар м'ячем в суддю. Фото: wikipedia.org
Першу ракетку світу Новака Джоковича дискваліфікували з турніру US Open за удар м'ячем у суддю 11:26
Разумков вважає, що за рік роботи Ради було тільки три випадки кнопкодавства 11:18
Рубль після вихідних трохи подорожчав. Курс російської нацвалюти на 7 вересня 10:57
більше новин
Кандидат у мери Кривого Рогу Дмитро Шевчик взяв на себе особисту відповідальність за майбутнє збитої на переході дитини 16:31
Ігор Палиця назвав головним завданням партії "За майбутнє" повернення влади на місця 10:57
Депутати мають прийняти №3131-д і детінізувати АПК, - аграрії 09:45
Тепер без ПСО: як приватним постачальникам газу доведеться боротися за кожного покупця, - "Газкомтрейд" 10:39
Прикордонники в аеропорту Львова не пропускають іноземців, які приїхали до батьків 13:10
більше новин
10.09.20 11:00 Прес-брифінг: "Платіжне та банкоматне шахрайство в Україні у першій половині 2020 року. Презентація онлайн-гри "Здолай шахрая!"" 10:12
Народний депутат Ірина Верещук. Фото: ВРУ
"Навіть повісити по-людськи не змогли". Верещук на парасольці стала героїнею мемів 09:24
Київ і Львівщина лідирують за новими випадками COVID-19: за добу в Україні 2174 нових хворих 09:35 Інфографіка
В Україні набуло чинності нове карантинне зонування: повний список зон 08:24
Вибори за новими правилами. У Раді роз'яснили, як будуть голосувати українці на місцевих виборах-2020 06:30
більше новин
В Україні набуло чинності нове карантинне зонування: повний список зон
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok