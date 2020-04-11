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11 квітня 2020, субота, 05:47 4 Документ
Кабмін 2020-04-11T07:00:03+03:00
Українські Новини
Міністр Кабміну Немчінов отримав у березні "голу" ставку

Міністр Кабміну Немчінов отримав у березні "голу" ставку

Елена Новикова
Зарплата, зарплати чиновників, Олег Немчінов, зарплати за березень
Олег Немчінов. Фото: Facebook/Немчінов Олег Миколайович
Олег Немчінов. Фото: Facebook/Немчінов Олег Миколайович

Заробітна плата міністра Кабінету Міністрів Олега Немчінова за березень становила 43,4 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Згідно йому, Немчінову за березень була нарахована заробітна плата у розмірі 43 439 гривень, з них посадовий оклад склав 43 439 гривень.

Сума утриманих податків становила 8 470 гривень.

Фактична сума коштів, отримана міністром, склала 34 968 гривень.

Відповідь на запит Українських НовинВідповідь на запит Українських Новин

Як повідомляли Українські Новини, Олег Немчінов задекларував 2,69 млн гривень доходів за 2019 рік. Його дохід за 2019 рік склав 1 156 979 гривень зарплати в Міністерстві молоді і спорту, 1 295 гривень щорічної разової грошової допомоги учасникам бойових дій, 1 278 гривень кешбека, 24 787 гривень заробітної плати за сумісництвом у Львівському державному університеті фізичної культури, 245 тис. і 958 тис. гривень в якості відчуження рухомого майна і 309 952 гривні кредиту.

Раніше повідомлялося про те, що 4 березня Верховна Рада прийняла відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Його відставка спричинила за собою відставку всього уряду.

Новим прем'єр-міністром призначили Дениса Шмигаля а міністром Кабінету міністрів став Олег Немчінов.

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