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26 червня 2020, пʼятниця, 06:15 7 Документ
Кабмін 2020-06-26T07:00:02+03:00
Українські Новини
З посадового окладу міністра Кабміну Немчінова в травні забрали майже 9 тисяч гривень

З посадового окладу міністра Кабміну Немчінова в травні забрали майже 9 тисяч гривень

Ирина Николенко
Зарплата міністра, зарплата чиновників, Олег Немчінов
Олег Немчінов. Фото: facebook.com/oleh.nemchinov
Олег Немчінов. Фото: facebook.com/oleh.nemchinov

Після того, як Верховна Рада обмежила на час карантину заробітну плату чиновників, до розміру 10 мінімальних заробітних плат (47,2 тис. гривень), заробітна плата міністра Кабінету Міністрів Олега Немчінова за травень становила 47,2 тис. гривень, стільки ж отримала в попередньому місяці т.в.о. міністра енергетики і захисту навколишнього середовища Ольга Буславец.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Згідно з ним, Немчінову за травень була нарахована заробітна плата у сумі 47 230 гривень.

Хоча його посадовий оклад становить 53 120 гривень, витрати – 2 952 гривні, згідно з обмеженням за розміром зарплати чиновників законом "Про державний бюджет України на 2020 рік" від посадового окладу було отсчитано 8 850 гривень.

Сума утриманих податків становила 9 209 гривень.

Фактична сума коштів, отримана міністром, становила 38 020 гривень.

Зарплата Олега Немчинова. Скріншот відповіді на запит Українських НовинЗарплата Олега Немчінова. Скріншот відповіді на запит Українських Новин

Як повідомляли Українські Новини, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт в травні отримав 47,2 тис. гривень зарплати, а його заступники – за 47,2 тис. гривень.

У травні заробітна плата міністра охорони здоров'я Максима Степанова становила 47,2 тис. гривень, його заступників – від 39,9 тис. до 47,2 тис. гривень, державного секретаря – 47,2 тис. гривень.

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