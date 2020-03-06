Міністр Кабміну Немчинов вніс у декларацію акції компаній, земельні ділянки та квартири

Олег Немчінов, якого Верховна Рада 4 березня призначила Міністром Кабінету Міністрів, задекларував 2,69 млн гривень доходів за 2019 рік. Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Його дохід за 2019 рік становив 1 156 979 гривень зарплати в Міністерстві молоді і спорту, 1 295 гривень щорічної разової грошової допомоги учасникам бойових дій, 1 278 гривень кешбека, 24 787 гривень заробітної плати за сумісництвом у Львівському державному університеті фізичної культури, 245 тис. і 958 тис. гривень в якості відчуження рухомого майна і 309 952 гривні кредиту.

Мати Немчинова задекларувала 64 тис. гривень пенсії і 328 гривень кешбека.

Дружина Немчінова Оксана задекларувала 656 гривень відсотків у Приватбанку, 6 345 гривень гонорару від Львівського державного університету фізичної культури, 492 гривні кешбека, 165 тис. гривень позики, 11 тис. гривень допомоги на дитину і 50 тис. гривень доходу від надання майна в оренду.

У спільній власності з матір'ю у Немчинова є квартира у Львові площею 62,2 кв. м.

Він також задекларував земельну ділянку в Хоросниці (Львівська область) площею 2 200 кв. м, дачний будинок площею 9 кв. м, гараж площею 28,3 та земельна ділянка площею 619 кв. м у Львові, квартиру площею 32,5 кв. м у Києві та земельна ділянка площею 20 000 кв. м в Вишнивчике (Львівська область).

Його дружина володіє квартирою у Львові (24,6 кв. м), придбаної 15 березня 2019 року і земельною ділянкою в Хороснице (Львівська область) (2 200 кв. м).

Немчінов також задекларував 2 автомобілі: ЗАЗ 968А 1979 року випуску у спільній власності з матір'ю і Chevrolet Volt 2012 року випуску.

У Немчінова на банківському рахунку є 43,8 тис. доларів, готівкою - 1 тис. доларів і 30 тис. гривень, дружина задекларувала 2 тис. євро, мати - 1,8 доларів готівкою.

Також мати Немчінова володіє 3 060 акцій телекомунікаційної компанії "Укртелеком" (номінальна вартість 765 гривень за штуку) і 400 акціями АТ "Райффайзен Банк Аваль" (номінальна вартість 40 гривень за штуку).

Сам Немчінов задекларував 229 акцій в акціонерному товаристві "Севастопольський рибоконсервний завод", 116 акцій в акціонерному товаристві "Ленінградський універмаг", 190 акцій в акціонерному товаристві "Ресторан "Млин", 135 акцій в акціонерному товаристві "Універмаг" Україна", 186 акцій в акціонерному товаристві "Готельний комплекс "Русь", 76 акцій в акціонерному товаристві "Львівська товарно-сировинна фірма "Львів-ресурси".

Як повідомляли Українські Новини, Олег Немчінов голосував та агітував за Порошенка, брав участь в праймеріз його партії. Що ще відомо про нового міністра Кабінету Міністрів.