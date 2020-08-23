подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
23 августа 2020, воскресенье, 16:31 436
Верховная Рада и партии 2020-08-23T18:15:02+03:00
Українські Новини
Ключевым на следующей сессии Рады станет вопрос госбюджета, — Разумков

Ключевым на следующей сессии Рады станет вопрос госбюджета, — Разумков

Елена Новикова
Верховная Рада, Бюджет, Госбюджет, заседание Верховной Рады, Дмитрий Разумков, Госбюджет-2021
Заседание Верховной Рады
Заседание Верховной Рады

В то время, как 25 августа Верховная Рада проведет внеочередное заседание для повышения "минималки", спикер парламента Дмитрий Разумков заявляет, что ключевым вопросом очередной сессии Верховной Рады, которая начнется 1 сентября, будет принятие закона о государственном бюджете на 2021 год будет Закон примут до новогодних праздников.

Об этом он сказал во время брифинга возле Рады, передает РБК-Украина.

"Ключевым, как для меня на следующей сессии вопросом будет вопрос бюджета", - сказал он.

Разумков напомнил, что Кабмин должен подать проект бюджета до 15 сентября.

"Я надеюсь, мы сможем плодотворно над ним поработать, чтобы сделать его более качественным, и уже принять так, как это делалось и в прошлом году, не под елку", - добавил спикер парламента.

Кроме того, Разумков заявил, что много вопросов осталось еще с прошлой сессии Рады.

"Много аспектов, которые нужно будет рассмотреть", - сказал он.

Разумков также отметил, что на решения Рады окажут влияние приближающиеся местные выборы.

"Я понимаю, что некоторые аспекты пиар-составляющей в тех решениях, которые будут приниматься в Верховной раде, к сожалению, также будут иметь место", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, Дмитрий Разумков подписал закон о легализации игорного бизнеса.

Кроме того, Разумков заявил, что не планирует уходить в отпуск летом.

Больше новостей о: Верховная Рада Бюджет Госбюджет заседание Верховной Рады Дмитрий Разумков Госбюджет-2021

В августе рейтинг "Слуги народа" упал на 4,5%, выр...
В 2020 году Украина рискует превысить порог долгов...
За 7 месяцев госбюджет выполнен с дефицитом 47,4 м...
Рада сократила количество районов почти в четыре р...
Тимошенко заболела коронавирусом, она в тяжелом состоянии
Ключевым на следующей сессии Рады станет вопрос госбюджета, — Разумков
Новости
У руководства Украины еще много лет будут вопросы поважнее, нежели раздавать советы соседям, — МИД Беларуси 18:03
Аласания не имел оснований не пускать на песенный конкурс 12-летнего сироту, — спикер Рады 17:31
В Сумах усилили карантин: какие ограничения вводятся 17:02
Ключевым на следующей сессии Рады станет вопрос госбюджета, — Разумков 16:31
Украине надо 35 лет для достижения уровня благосостояния Польши, — нардеп Гетманцев 15:58
больше новостей
Вырастет спрос на валюту. Эксперт рассказала, что ждать от курса доллара осенью 06:00
Киев выплатит 300-500 гривен ко Дню Независимости: кто получит матпомощь 06:30
В Офисе Генпрокурора назвали причину Иловайской трагедии в 2014 году 08:23
Рада станет строже наказывать должников. Что ждет тех, кто не платит за коммунальные услуги 05:45
ДТП под Киевом. Скриншот видео
На выезде из Киева растянулась многокилометровая пробка из-за смертельного ДТП с участием правоохранителя 22:00
больше новостей
В Офисе Генпрокурора назвали причину Иловайской трагедии в 2014 году 08:23
Вырастет спрос на валюту. Эксперт рассказала, что ждать от курса доллара осенью 06:00
Израиль просит Украину запретить паломничество хасидов в Умань 18:25
Учебный год по новым правилам: в школах требуют приносить свои маски и антисептики 08:55
Рада станет строже наказывать должников. Что ждет тех, кто не платит за коммунальные услуги 05:45
больше новостей
В Сумах усилили карантин: какие ограничения вводятся
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok