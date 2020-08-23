Ключевым на следующей сессии Рады станет вопрос госбюджета, — Разумков

В то время, как 25 августа Верховная Рада проведет внеочередное заседание для повышения "минималки", спикер парламента Дмитрий Разумков заявляет, что ключевым вопросом очередной сессии Верховной Рады, которая начнется 1 сентября, будет принятие закона о государственном бюджете на 2021 год будет Закон примут до новогодних праздников.

Об этом он сказал во время брифинга возле Рады, передает РБК-Украина.

"Ключевым, как для меня на следующей сессии вопросом будет вопрос бюджета", - сказал он.

Разумков напомнил, что Кабмин должен подать проект бюджета до 15 сентября.

"Я надеюсь, мы сможем плодотворно над ним поработать, чтобы сделать его более качественным, и уже принять так, как это делалось и в прошлом году, не под елку", - добавил спикер парламента.

Кроме того, Разумков заявил, что много вопросов осталось еще с прошлой сессии Рады.

"Много аспектов, которые нужно будет рассмотреть", - сказал он.

Разумков также отметил, что на решения Рады окажут влияние приближающиеся местные выборы.

"Я понимаю, что некоторые аспекты пиар-составляющей в тех решениях, которые будут приниматься в Верховной раде, к сожалению, также будут иметь место", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, Дмитрий Разумков подписал закон о легализации игорного бизнеса.

Кроме того, Разумков заявил, что не планирует уходить в отпуск летом.

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