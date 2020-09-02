підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • У вересні ціна на газ становитиме для українців 4,4 - 7 гривень/куб. м
02 вересня 2020, середа, 13:10 5
Економіка 2020-09-02T13:36:01+03:00
Українські Новини
У вересні ціна на газ становитиме для українців 4,4 - 7 гривень/куб. м

У вересні ціна на газ становитиме для українців 4,4 - 7 гривень/куб. м

Григорий Яковенко
Газ, Ціна на газ
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Консультаційний центр "ГазПравда" заявляє, що ціна на газ для населення у вересні становить 4,39-7 гривень/куб. м газу в той час, як  "Нафтогаз" підняв вартість газу за річним контрактом до 5,24 грн за куб. м з ПДВ..

Про це йдеться в повідомленні "ГазПравди", передають Українські Новини.

Згідно з даними "ГазПравди", найнижчу ціну на газ в розмірі 4,39 гривень/куб. м газу запропонувала компанія TAS Energy, а найвищу в 7 гривень/куб. м газу ТОВ "Статус Енерго".

При цьому ціна газу "Статус Енерго" за передоплатою становить 4,6 гривень/куб. м газу.

У свою чергу, середня ціна на газ серед постачальників становить 5,49 гривень/куб. м газу.

Консультаційний центр для населення "ГазПравда" був створений за підтримки Всеукраїнського галузевого об'єднання "Федерація роботодавців нафтогазової галузі" для надання професійних роз'яснень українцям по поставкам природного газу.

Як повідомляли Українські Новини, ціни на газ в Європі стрімко зростають: чого чекати українцям .

Також "Нафтогаз" збільшив ціну на газ на вересень на 45% до 4,7 гривні / куб. м.

Більше новин про: Газ Ціна на газ

В Україні чергові антирекорди із захворюваності та смертності від коронавірусу
Реорганізація райадміністрацій, ТСК і зміни до бюджету: чим займеться Рада в середу
Новини
У вересні ціна на газ становитиме для українців 4,4 - 7 гривень/куб. м 13:10
У Києві побили виключеного зі "Слуги народу" депутата Полякова 12:46
Кучеренко має найбільше шансів пройти в другий тур виборів з Кличком - експерт 12:43
У Києві кількість хворих на коронавірус збільшилася на рекордні 332 людини 12:30
Через аномальну спеку та посуху урожай зернових буде менше, ніж прогнозувало Мінекономіки 12:25
більше новин
ДБР знайшло кримінал на Вавриша, — ЗМІ 10:15
Петиція про звільнення Артема Ситника набрала вже більше п’яти тисяч голосів 10:25
Комісія Мін'юсту підтвердила дотримання процедур в експертизах у справі Шеремета, - МВС 10:39
Офіс Генпрокурора вивчить ситуацію навколо виробника дитячого харчування "Малятко" в найкоротші терміни, - Венедіктова 13:13
Павло Вовк висловив упевненість, що суддям вдасться відстояти незалежність судової системи 18:43
більше новин
Сьогодні починається новий навчальний рік в умовах Covid-19. Рекомендації батькам від МОЗ 07:07
В Україні підвищилася мінімальна зарплата 05:30
Набрали чинності нові правила поїздки з України в Білорусь 06:25
НБУ відзвітував про фінрезультати за 1-е півріччя 11:02
"Слуга народу" оголосила весь список — серед кандидатів у мери міст України коміки, лікарі та банкіри 16:58
більше новин
За 8 місяців держбюджет недоотримав майже 20 млрд гривень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok