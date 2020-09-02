У вересні ціна на газ становитиме для українців 4,4 - 7 гривень/куб. м

Консультаційний центр "ГазПравда" заявляє, що ціна на газ для населення у вересні становить 4,39-7 гривень/куб. м газу в той час, як "Нафтогаз" підняв вартість газу за річним контрактом до 5,24 грн за куб. м з ПДВ..

Про це йдеться в повідомленні "ГазПравди", передають Українські Новини.

Згідно з даними "ГазПравди", найнижчу ціну на газ в розмірі 4,39 гривень/куб. м газу запропонувала компанія TAS Energy, а найвищу в 7 гривень/куб. м газу ТОВ "Статус Енерго".

При цьому ціна газу "Статус Енерго" за передоплатою становить 4,6 гривень/куб. м газу.

У свою чергу, середня ціна на газ серед постачальників становить 5,49 гривень/куб. м газу.

Консультаційний центр для населення "ГазПравда" був створений за підтримки Всеукраїнського галузевого об'єднання "Федерація роботодавців нафтогазової галузі" для надання професійних роз'яснень українцям по поставкам природного газу.

Як повідомляли Українські Новини, ціни на газ в Європі стрімко зростають: чого чекати українцям .

Також "Нафтогаз" збільшив ціну на газ на вересень на 45% до 4,7 гривні / куб. м.

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