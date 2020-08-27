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27 серпня 2020, четвер, 10:28 393
Економіка 2020-08-27T11:45:02+03:00
Українські Новини
ДК "Нафтогаз України" підняв ціну на газ для населення, — ЗМІ

ДК "Нафтогаз України" підняв ціну на газ для населення, — ЗМІ

Валерия Драгомирова
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

ДК "Нафтогаз України" підняв вартість газу за річним контрактом до 5,24 грн за куб. м з ПДВ. У серпні ціна газу за тарифом "Річний" становила 4,73 грн за куб. м. Про це пише delo.ua

В рамках місячного контракту у вересні ціна газу у ДК "Нафтогаз України" виросла на 45% до 4,7 грн за куб. м.

Згідно з інформацією трейдерів, ціна індексного контракту з прив'язкою до нідерландського хабу TTF на вересень місяць вчора становила 5,4 грн за куб. м.

Зростання ціни експерти ринку прогнозували ще з липня, коли ціна газу становила 2,75 грн за куб. м з ПДВ., тобто за останні два місяці зростання цін перевищило 70%.

На думку президента Асоціації "Газові трейдери України" Андрія Мізовця, якщо не буде серйозних валютних стрибків, то ціни для кінцевого споживача в зимовий період ще виростуть, але не перевищать 6-7 грн за куб. м.

Експерт з енергетичних питань Валентин Землянський впевнений, що ціна газу в грудні цього року підніметься до 7 грн за куб. м, про що він заявив в ефірі "112 Україна".

Нагадаємо, "Нафтогаз України" має монопольний доступ до природного газу, який видобувають державні компанії - "Укргазвидобування" (14,9 млрд куб. М) і "Чорноморнафтогаз" (0.01 млрд куб. м), - що становить понад 73% усього видобутку в країні. Добутий цими компаніями ресурс передається безпосередньо в НАК "Нафтогаз України".

Учасники ринку неодноразово просили закріпити зобов'язання для державних видобувних компаній реалізовувати повністю або частково природний газ на біржі на вільних ринкових умовах ціноутворення із забезпеченням доступу до нього всіх постачальників.

5 серпня цього року у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №3958, який має на меті позбавити "Нафтогаз України" монопольного становища і запустити повноцінну конкуренцію на ринку природного газу.

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