Кабмін змінив механізм визначення ціни на газ для населення

У той час, як ціна на газ у Європі падає, платежі за газ для населення без лічильників з липня можуть різко зрости; Кабінет Міністрів змінив механізм визначення ціни скрапленого газу для населення.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики, передають Українські Новини.

"Постанова відповідає закону "Про ринок природного газу", а саме: механізм розрахунку стартової ціни на скраплений газ, що реалізується на спеціалізованих аукціонах. Відтепер у формулі ціни буде використовуватися ціна природного газу для побутових споживачів за станом на перше число місяця, в якому проводиться спеціалізований аукціон", - йдеться в ньому.

Наголошується, що це дозволить встановлювати справедливу ціну на скраплений газ для населення.

Крім того, постановою удосконалюється організація роботи аукціонного комітету з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу.

Як повідомляли Українські Новини, газ в Україні будуть вимірювати в кіловат-годинах, а не кубометрах.

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