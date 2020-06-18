Кабмін змінив механізм визначення ціни на газ для населення

У той час, як ціна на газ у Європі падає, платежі за газ для населення без лічильників з липня можуть різко зрости; Кабінет Міністрів змінив механізм визначення ціни скрапленого газу для населення. Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики, передають Українські Новини. "Постанова відповідає закону "Про ринок природного газу", а саме: механізм розрахунку стартової ціни на скраплений газ, що реалізується на спеціалізованих аукціонах. Відтепер у формулі ціни буде використовуватися ціна природного газу для побутових споживачів за станом на перше число місяця, в якому проводиться спеціалізований аукціон", - йдеться в ньому. Наголошується, що це дозволить встановлювати справедливу ціну на скраплений газ для населення. Крім того, постановою удосконалюється організація роботи аукціонного комітету з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу. Як повідомляли Українські Новини, газ в Україні будуть вимірювати в кіловат-годинах, а не кубометрах. Як перекласти куби газу в кіловат-години: проста і зрозуміла інструкція.