підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
18 червня 2020, четвер, 10:41 6
Економіка 2020-06-18T11:15:02+03:00
Українські Новини
Кабмін змінив механізм визначення ціни на газ для населення

Кабмін змінив механізм визначення ціни на газ для населення

Ольга Фандорина
Ціни на газ для населення, Нова формула, Газ в Україні, Інструкція як вимірювати газ
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

У той час, як ціна на газ у Європі падає, платежі за газ для населення без лічильників з липня можуть різко зрости; Кабінет Міністрів змінив механізм визначення ціни скрапленого газу для населення.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики, передають Українські Новини.

"Постанова відповідає закону "Про ринок природного газу", а саме: механізм розрахунку стартової ціни на скраплений газ, що реалізується на спеціалізованих аукціонах. Відтепер у формулі ціни буде використовуватися ціна природного газу для побутових споживачів за станом на перше число місяця, в якому проводиться спеціалізований аукціон", - йдеться в ньому.

Наголошується, що це дозволить встановлювати справедливу ціну на скраплений газ для населення.

Крім того, постановою удосконалюється організація роботи аукціонного комітету з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу.

Як повідомляли Українські Новини, газ в Україні будуть вимірювати в кіловат-годинах, а не кубометрах.

Як перекласти куби газу в кіловат-години: проста і зрозуміла інструкція.

Більше новин про: Ціни на газ для населення Нова формула Газ в Україні Інструкція як вимірювати газ

Кількість нових випадків коронавірусу за добу досягла чергового антирекорду
Зеленський призначив київським губернатором Володіна
Новини
З початку року на Хмельниччині виявили 28 крадіжок природного газу 10:51 Прес-реліз
Курс продажу долара почав падати, а купівлі - зростає. Курс валют на 18 червня 10:41
Кабмін змінив механізм визначення ціни на газ для населення 10:41
Зеленський призначив київським губернатором Володіна 10:21
Кількість нових випадків коронавірусу за добу досягла чергового антирекорду 10:16 Інфографіка
більше новин
ФДМУ звернувся до ОПЗ щодо втрати державою 7 млн доларів щомісяця, – відповідь на запит 13:03 Документ
DCH Ярославського разом з мерією організовують у Харкові виробництво трамваїв 14:25
Владислав Мангер заявив, що справа проти нього сфальсифікована прокуратурою 20:55
Нафтогазова та аграрна асоціації звернулись до Президента: мито на імпортне дизпаливо призведе до подорожчання продуктів 12:22
Від маленької квартири у Харкові до вілли в Козині: як Роман Веприцький збагатився на залізниці, - ЗМІ 17:49
більше новин
Сергій Поярков. Скріншот: YouTube/ НІЧОГО СВЯТОГО з Сергієм Поярковим
Суд розгляне справу про погрози Пояркова на адресу Зеленського 30 червня 17:41
Зеленський запропонував скасувати обов'язкове ЗНО 15:17
Аеропорт "Київ" сьогодні скасував більшість міжнародних рейсів 08:56
В Україні продовжили адаптивний карантин до 31 липня 14:59
Капітан корабля ВМС України попався на передачі інформації російським спецслужбам 20:51
більше новин
Уряд затвердив розмір виплат медикам у разі інвалідності або смерті від COVID-19
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok