Для українських туристів відкриті вже 48 країн, - МЗС

За тиждень перелік країн, в які відкрито в'їзд українським туристам, розширився на 3 країни до 48 у той час, як МОЗ оновив список країн "червоної" і "зеленої" зони. Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передають Українські Новини. "Станом на 3 вересня відкритими і щодо відкритими є 48 країн, куди можуть поїхати наші співвітчизники. 3 країни додалося до цього списку в порівнянні з минулим тижнем. За останній час додалися Бразилія, Домініканська Республіка і Демократична Республіка Конго" , - сказав він. Кулеба також подякував уряду Болгарії за продовження ще на місяць допуску українців без необхідності надання негативного ПЛР-тесту на коронавірус. Як повідомляли Українські Новини, Швейцарія ввела 10-денний карантин для громадян України . Крім того, Словаччина з 1 вересня буде вимагати від осіб, що прибувають з України, зареєструватися при в'їзді в країну. Раніше Єгипет уточнив нові правила в'їзду для громадян України. Всі без винятку громадяни у віці від 6 років, включаючи громадян Єгипту, які будуть перетинати єгипетський державний кордон, зобов'язані мати при собі сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 48 годин до прибуття.