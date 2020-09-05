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05 вересня 2020, субота, 07:15 8
Суспільство 2020-09-05T08:45:01+03:00
Українські Новини
Для українських туристів відкриті вже 48 країн, - МЗС

Для українських туристів відкриті вже 48 країн, - МЗС

Валерия Драгомирова
Відкриті кордони, список країн, відкриті країни
Подорожі. Фото: pixabay.
Подорожі. Фото: pixabay.

За тиждень перелік країн, в які відкрито в'їзд українським туристам, розширився на 3 країни до 48 у той час, як МОЗ оновив список країн "червоної" і "зеленої" зони.

Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передають Українські Новини.

"Станом на 3 вересня відкритими і щодо відкритими є 48 країн, куди можуть поїхати наші співвітчизники. 3 країни додалося до цього списку в порівнянні з минулим тижнем. За останній час додалися Бразилія, Домініканська Республіка і Демократична Республіка Конго" , - сказав він.

Кулеба також подякував уряду Болгарії за продовження ще на місяць допуску українців без необхідності надання негативного ПЛР-тесту на коронавірус.

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Крім того, Словаччина з 1 вересня буде вимагати від осіб, що прибувають з України, зареєструватися при в'їзді в країну.

Раніше  Єгипет уточнив нові правила в'їзду для громадян УкраїниВсі без винятку громадяни у віці від 6 років, включаючи громадян Єгипту, які будуть перетинати єгипетський державний кордон, зобов'язані мати при собі сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 48 годин до прибуття.

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