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04 вересня 2020, пʼятниця, 18:33 7
Зовнішня політика 2020-09-04T19:30:03+03:00
Українські Новини
Швейцарія ввела 10-денний карантин для громадян України

Швейцарія ввела 10-денний карантин для громадян України

Валерия Драгомирова
Карантин, швейцарія, Коронавірус, Коронавірус в Швейцарії
Швейцарія. Фото: pixabay
Швейцарія. Фото: pixabay

Тоді як МОЗ оновило список країн "червоної" і "зеленої" зони, Швейцарія додала Україну в список країн, після прибуття з яких необхідно пройти 10-денний карантин.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням оновлені дані, опубліковані на сайті швейцарського уряду. 

Швейцарія додала в список 10 країн. Крім України, в ньому опинилися Хорватія, Ліван, Лівія і ОАЕ.

Починаючи з наступного понеділка, 7 вересня, люди, які в'їжджають до Швейцарії після перебування в одній з цих країн протягом 14 днів, повинні будуть пройти 10-денний карантин.

Водночас зі списку були виключені Бельгія, Казахстан, Люксембург, Мексика, Оман і низка інших країн.

Як повідомляли Українські Новини, Болгарія дозволила в'їзд українцям без тесту на коронавірус  і проходження 14-денного карантину.


Крім того, в список країн, відкритих для українських туристів, додалися ще 3. 

Тим часом заборону на в'їзд іноземців в Україну можуть пом'якшити і впускати туристів з "зеленої зони". 

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