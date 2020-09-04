Швейцарія ввела 10-денний карантин для громадян України

Тоді як МОЗ оновило список країн "червоної" і "зеленої" зони, Швейцарія додала Україну в список країн, після прибуття з яких необхідно пройти 10-денний карантин. Про це пише "Європейська правда" з посиланням оновлені дані, опубліковані на сайті швейцарського уряду. Швейцарія додала в список 10 країн. Крім України, в ньому опинилися Хорватія, Ліван, Лівія і ОАЕ. Починаючи з наступного понеділка, 7 вересня, люди, які в'їжджають до Швейцарії після перебування в одній з цих країн протягом 14 днів, повинні будуть пройти 10-денний карантин. Водночас зі списку були виключені Бельгія, Казахстан, Люксембург, Мексика, Оман і низка інших країн. Як повідомляли Українські Новини, Болгарія дозволила в'їзд українцям без тесту на коронавірус і проходження 14-денного карантину. Крім того, в список країн, відкритих для українських туристів, додалися ще 3. Тим часом заборону на в'їзд іноземців в Україну можуть пом'якшити і впускати туристів з "зеленої зони".