Словаччина змінила порядок в'їзду для українців

Словаччина з 1 вересня вимагатиме від осіб, що прибувають з України, зареєструватися при в'їзді в країну, тоді як Угорщина посилила обмеження для в'їзду іноземців з вересня

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Згідно з повідомленням, що надійшло від Прикордонної поліції Словацької Республіки, з 08:00 понеділка за київським часом при перетині кордону від осіб, що прямують з України в Словаччину, вимагатимуть підтвердження реєстрації на веб-сторінці.

Підтвердження буде направлятися на електронну пошту, вказану при реєстрації, зазначили прикордонники.

Обов'язкову реєстрацію Словаччина ввела для ризикових країн, до яких належить Україна.

Як повідомляли Українські Новини, після заборони на в'їзд в Україну іноземцям майже 98% охочих перетнули кордон на вихідних.



Раніше Єгипет уточнив нові правила в'їзду для громадян України.

Всі без винятку громадяни від 6 років, які будуть перетинати єгипетський кордон, зобов'язані мати при собі сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленим не пізніше, ніж за 48 годин до прибуття.







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