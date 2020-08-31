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31 серпня 2020, понеділок, 20:24 4
Суспільство 2020-08-31T20:57:41+03:00
Українські Новини
Словаччина змінила порядок в'їзду для українців

Словаччина змінила порядок в'їзду для українців

Валерия Драгомирова
Карантин, Кордон зі Словаччиною, Словаччина, Коронавірус, правила перетину кордону
Словаччина. Фото: pixabay
Словаччина. Фото: pixabay

Словаччина з 1 вересня вимагатиме від осіб, що прибувають з України, зареєструватися при в'їзді в країну, тоді як Угорщина посилила обмеження для в'їзду іноземців з вересня.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Згідно з повідомленням, що надійшло від Прикордонної поліції Словацької Республіки, з 08:00 понеділка за київським часом при перетині кордону від осіб, що прямують з України в Словаччину, вимагатимуть підтвердження реєстрації на веб-сторінці

Підтвердження буде направлятися на електронну пошту, вказану при реєстрації, зазначили прикордонники.

Обов'язкову реєстрацію Словаччина ввела для ризикових країн, до яких належить Україна.

Як повідомляли Українські Новини, після заборони на в'їзд в Україну іноземцям майже 98% охочих перетнули кордон на вихідних.


Раніше Єгипет уточнив нові правила в'їзду для громадян України

Всі без винятку громадяни від 6 років, які будуть перетинати єгипетський кордон, зобов'язані мати при собі сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленим не пізніше, ніж за 48 годин до прибуття.



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