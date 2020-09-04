МОЗ оновило список країн "червоної" і "зеленої" зони

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

Всього в список країн "червоної" зони станом на 4 вересня внесено 50 держав, щодо 15 з них немає даних щодо поширення коронавірусної інфекції.

Зокрема, до країн "червоної" зони віднесені відкриті для українських туристів США, Хорватія, Мальдівські острови, Ірак, Бразилія, Чорногорія, Танзанія, а також закриті для українських туристів Молдова, Іспанія, Франція та Ізраїль.

До країн "зеленої" зони віднесені відкриті для українських туристів Албанія, Вірменія, Великобританія, Сербія, Північна Македонія, Ірландія, Іран, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Туреччина, Єгипет, Казахстан, Словенія, Білорусь, Сейшельські острови, Коморські острови, Кенія , Мексика, а також закриті для українських туристів Росія, Італія, Канада, Грузія, Чехія, Польща, Китай, Німеччина, Кіпр і Туніс.

В Україні показник захворюваності за останні 14 днів на 100 тис. населення становить 79,6.

Як повідомляли Українськi Новини, Болгарія дозволила в'їзд українцям без тесту на коронавірус і проходження 14-денного карантину.

Крім того, заборона на в'їзд іноземців в Україну можуть пом'якшити і впускати туристів з "зеленої зони".

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