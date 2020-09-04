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04 вересня 2020, пʼятниця, 18:50 8
Судова влада 2020-09-04T19:15:01+03:00
Українські Новини
Суд зобов'язав ДБР відновити справу проти Порошенка про втручання в судову систему, – Портнов

Суд зобов'язав ДБР відновити справу проти Порошенка про втручання в судову систему, – Портнов

Петро Стуженко
Андрій Портнов, ДБР, Печерський райсуд Києва, Петро Порошенко
Андрій Портнов та Петро Порошенко (колаж). Фото: 24tv.ua
Андрій Портнов та Петро Порошенко (колаж). Фото: 24tv.ua

Юрист Андрій Портнов повідомив, що Печерський районний суд м. Києва скасував постанову Державного бюро розслідувань (ДБР) про закриття відносно колишнього Президента України Петра Порошенка кримінального провадження про втручання в судову систему та незаконні дії при призначенні суддів.

Про це юрист повідомив в своєму Telegram-каналі.

"Друзі, повідомляю, що Печерський (районний), дай йому Бог здоров'я, суд Києва скасував постанову ДБР про закриття відносно Порошенка кримінального провадження про втручання в судову систему та незаконні дії при призначенні суддів за часів його президентства. Нагадаю, що раніше було закрито 3 з розслідуваних за моєю ініціативою кримінальні справи.

На цю хвилину усі 3 рішення про закриття скасовані судом, а по одному з них, щодо відмивання доходів на "Кузні на Рибальському", заново заарештовано все рухоме і нерухоме майно. Продовжуємо комплекс виховних заходів, а то підняли злодійські обличчя завчасно", - написав Портнов.

Нагадаємо, 5 серпня Печерський райсуд Києва задовольнив першу з 3 поданих Портновим скарг за закриття кримінальних проваджень щодо Петра Порошенка та Андрія Парубія.

Раніше ДБР опублікувало відеозапис, як Порошенко тікає через чорний хід від вручення йому підозри.

Як повідомляли Українські Новини, адвокати Порошенко маніпулювали інформацією про закриття справи щодо покупки телеканалу "Прямий".

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