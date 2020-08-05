Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия

Печерский суд Киева удовлетворил первую из трёх поданных юристом и правозащитником Андреем Портновым жалоб за закрытие уголовных производств в отношении Петра Порошенко и Андрея Парубия. Об этом Портнов сообщил на персональной странице в социальной сети Telegram.

"Суд отменил первое постановление ГБР об отсутствии состава преступления в действиях Порошенко и Парубия в деле о захвате государственной власти, злоупотреблении служебным положением и подделке документов", - отметил Портнов.

Он так же напомнил, что "члены преступной группы Блока Порошенко БПП и Народного Фронта подделали документы о наличии у них в 2016-м году коалиции и приняли тысячи управленческих и кадровых решений, незаконно распоряжаясь финансовыми и природными ресурсами страны.

Организаторами незаконного захвата власти являлись одиозные преступники Порошенко и Парубий".

Правозащитник заявил, что теперь суд обязал ГБР возобновить следствие, а действия по закрытию дела признал противоправными.

"О судебных процессах по незаконному закрытию остальных уголовных дел в отношении Порошенко проинформирую после их рассмотрения", - резюмировал свою заметку Портнов.