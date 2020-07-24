ГБР расследует возможное вмешательство Порошенко в деятельность главы Апелляционного суда Киева

Госбюро расследований расследует возможное вмешательство бывшего Президента Петра Порошенко, которому отказался рассматривать меру пресечения,

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Дело расследуется по факту возможного вмешательства Порошенко, чиновников Администрации Президента, главы Высшего совета юстиции в деятельность главы Апелляционного суда с целью добиться вынесения неправосудного решения, совершенное с использованием своего служебного положения, по предварительному сговору группой лиц, по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 376 Уголовного кодекса.

14 июля Печерский районный суд продлил срок досудебного расследования на шесть месяцев, то есть до 15 января 2021 года.

Как сообщали Українськi Новини, Ирина Венедиктова заявила, что подозрение Порошенко было составлено и сообщено о нем в соответствии с действующим законодательством. Венедиктова просит Печерский районный суд избрать для Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства вместо ареста с залогом в 10 млн гривен, о чем ранее просила прокуратура.

Ранее суд продлил расследование дела против Петра Порошенко до 10 октября.