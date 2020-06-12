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12 июня 2020, пятница, 06:31 6821 Видео
Политика 2020-06-12T07:30:29+03:00
Українські Новини
ГБР показало видео, как Порошенко убегает через черный ход от вручения ему подозрения

ГБР показало видео, как Порошенко убегает через черный ход от вручения ему подозрения

Татьяна Зотова
Следствие, подозрение, ГБР Украины
Петр Порошенко в ГБР Украины. Фото: ГБР
Петр Порошенко в ГБР Украины. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований Украины распространило видеозапись процедуры вручения бывшему президенту и ныне нардепу Петру Порошенко подозрения. Однако, как сообщили представители ГБР, 5-й глава Украины отказался от получения его письменной версии и поспешно покинул помещение правоохранительного ведомства.

На видео Порошенко с адвокатами сидит в ГБР и слушает, как представитель Офиса генпрокурора зачитывает ему подозрение в склонении Службы внешней разведки к незаконным действиям.

В этот момент адвокат экс-президента вскочил со стула и стал требовать от представителя ОГП показать его документы.

Следующий фрагмент видео показывает, как Порошенко спешно выходит из офиса ГБР, а за ним идут правоохранители и просят понятых зафиксировать, что бывший президент отказался получить подозрение.

После этого Порошенко с двумя адвокатами сел в машину и уехал.

Также, по данным ГБР, Порошенко отказался получить ходатайство о применении к нему меры пресечения.

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