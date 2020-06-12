ГБР показало видео, как Порошенко убегает через черный ход от вручения ему подозрения

Государственное бюро расследований Украины распространило видеозапись процедуры вручения бывшему президенту и ныне нардепу Петру Порошенко подозрения. Однако, как сообщили представители ГБР, 5-й глава Украины отказался от получения его письменной версии и поспешно покинул помещение правоохранительного ведомства.

На видео Порошенко с адвокатами сидит в ГБР и слушает, как представитель Офиса генпрокурора зачитывает ему подозрение в склонении Службы внешней разведки к незаконным действиям.

В этот момент адвокат экс-президента вскочил со стула и стал требовать от представителя ОГП показать его документы.

Следующий фрагмент видео показывает, как Порошенко спешно выходит из офиса ГБР, а за ним идут правоохранители и просят понятых зафиксировать, что бывший президент отказался получить подозрение.

После этого Порошенко с двумя адвокатами сел в машину и уехал.

Также, по данным ГБР, Порошенко отказался получить ходатайство о применении к нему меры пресечения.