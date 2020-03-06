подписаться на рассылку
24.45 24.82
27.1 27.78
˟
06 марта 2020, пятница, 20:50 17
Судебная власть 2020-03-06T20:50:34+02:00
Українські Новини
Адвокаты Порошенко манипулировали информацией о закрытии дела о покупке "Прямого"

Адвокаты Порошенко манипулировали информацией о закрытии дела о покупке "Прямого"

Таня Войтюк
Суд, Адвокаты, ГБР, Петр Порошенко
Порошенко. Фото: Facebook/Порошенко
Порошенко. Фото: Facebook/Порошенко

Пресс-служба Государственного бюро расследований сообщает, что Шевченковский районный суд Киева не обязывал ГБР закрывать уголовное производство в отношении бывшего Президента Петра Порошенко.

Об этом говорится в сообщении на странице ГБР в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Защитники пятого Президента Украины продемонстрировали сообществу решение суда и сообщили об успешном закрытии дела касаемо их клиента. Однако адвокаты проманипулировали информацией", - сообщает ГБР.

Отмечается, что Шевченковский районный суд обязал следователя ГБР не закрыть производство, а повторно рассмотреть ходатайство адвоката Порошенко.

Суд не устанавливал факта незаконности расследования или наличия оснований для прекращения производства, а отменил постановление следователя ГБР, вынесенное по результатам рассмотрения ходатайства адвоката.

ГБР сообщает, что на ход расследования производства указанное постановление не влияет.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Государственное бюро расследований осуществляло досудебное расследование по 13 уголовным производствам, участником которых является Петр Порошенко, в частности во время досудебного расследования допрошены 562 свидетеля, направлено 431 запрос, получено 205 временных доступов к вещам и документам.

После того, как Порошенко по решению суда должны были доставить в ГБР 28 февраля в 14:00, утром 28 февраля Порошенко пришел в Государственное бюро расследований, где должен состояться его допрос.

Больше новостей о: Суд Адвокаты ГБР Петр Порошенко

Нардеп Волошин отправится на двухнедельный карантин
Киев решил ограничить проведение мероприятий из-за коронавируса
Новости
Адвокаты Порошенко манипулировали информацией о закрытии дела о покупке "Прямого" 20:50
Продажа "Проминвестбанка" не противоречила действующему законодательству, — Минюст 20:22
В ВОЗ заявили, что коронавирус продолжит распространяться по миру и летом 20:15
В Черновцах женщину за распространение ложных слухов о коронавирусе привлекли к ответственности 19:52
Зеленский поставил Путину дедлайн по завершению войны на Донбассе 19:47
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика
Коронавирус в Италии ширится активнее, чем в Китае и Южной Корее. Данные на 6 марта 09:40
Квартира, 5 млн гривен и жена с 350 тыс. долларов: Федоров задекларировал доходы за 2019 17:21
В Москве от оксида азота погибла украинская пара шахматистов 13:22
МАУ бесплатно поменяет дату вылета в Италию 13:20
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика
И.о генпрокурора стал Чумак 10:48
11.03.20 12:00 Круглый стол: "Полная блокада Донбасса и Крыма, в чем разница для украинских властей между Крымом и Донбассом?" 13:11
Среди госпитализированных из-за подозрения на коронавирус в Днепропетровской области дети и беременная 18:00
МАУ бесплатно поменяет дату вылета в Италию 13:20
больше новостей
И.о генпрокурора стал Чумак
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok