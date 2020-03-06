Адвокаты Порошенко манипулировали информацией о закрытии дела о покупке "Прямого"

Пресс-служба Государственного бюро расследований сообщает, что Шевченковский районный суд Киева не обязывал ГБР закрывать уголовное производство в отношении бывшего Президента Петра Порошенко.

Об этом говорится в сообщении на странице ГБР в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Защитники пятого Президента Украины продемонстрировали сообществу решение суда и сообщили об успешном закрытии дела касаемо их клиента. Однако адвокаты проманипулировали информацией", - сообщает ГБР.

Отмечается, что Шевченковский районный суд обязал следователя ГБР не закрыть производство, а повторно рассмотреть ходатайство адвоката Порошенко.

Суд не устанавливал факта незаконности расследования или наличия оснований для прекращения производства, а отменил постановление следователя ГБР, вынесенное по результатам рассмотрения ходатайства адвоката.

ГБР сообщает, что на ход расследования производства указанное постановление не влияет.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Государственное бюро расследований осуществляло досудебное расследование по 13 уголовным производствам, участником которых является Петр Порошенко, в частности во время досудебного расследования допрошены 562 свидетеля, направлено 431 запрос, получено 205 временных доступов к вещам и документам.

После того, как Порошенко по решению суда должны были доставить в ГБР 28 февраля в 14:00, утром 28 февраля Порошенко пришел в Государственное бюро расследований, где должен состояться его допрос.