Українці зможуть в'їжджати до Болгарії без ПЛР-тестів і проходження карантину до кінця вересня

У той час, як Кабмін на місяць заборонив в'їзд в Україну іноземцям, Болгарія продовжила дозвіл на в'їзд українців без тесту на коронавірус і проходження 14-денного карантину до 30 вересня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби консульського відділу посольства України в Болгарії в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"31.08.2020 р. оновлено рішення МОЗ РБ № РД-01-488, згідно з яким з 1 по 30 вересня громадянам України дозволено в'їжджати на територію Болгарії без необхідності надання документа, який показує негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, і без проходження 14-денного карантину", - сказано в ньому.

27 липня Болгарія зобов'язала українців, які в'їжджають в країну з 30 липня, надати негативний результат ПЛР-тесту, проведеного в останні 72 години.

Однак 30 липня Болгарія вирішила виключити Україну зі списку країн, громадяни яких зобов'язані проходити тестування на коронавірус.

За інформацією посольства України в Болгарії, це рішення було чинним до 31 серпня.

Так, Болгарія продовжила дозвіл на в'їзд українців без тесту на коронавірус.

Як повідомляли Українськi Новини, після заборони на в'їзд в Україну іноземцям майже 98% охочих перетнули кордон на вихідних.

Водночас прем'єр-мінітр Денис Шмигаль заявив, що в Україні немає економічної можливості зупинити країну на два або більше тижнів, тому повторювати локдаун країни не планується, проте адаптивний карантин можуть продовжити й після листопада.

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