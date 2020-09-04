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04 вересня 2020, пʼятниця, 15:34 7
Зовнішня політика 2020-09-04T16:30:02+03:00
Українські Новини
У список країн, відкритих для українських туристів, додалися ще три. Куди можна полетіти на відпочинок

У список країн, відкритих для українських туристів, додалися ще три. Куди можна полетіти на відпочинок

Кира Молчанова
Карантин, МЗС України, Коронавірус, Відкриті кордони
Туриз. Фото: Pixabay
Туриз. Фото: Pixabay

В той час, як державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки оновила список регіонів "червоних" і "зелених" зон в Україні, за перший тиждень перелік країн, в які українським туристам відкритий в'їзд, розширився на 3 країни до 48.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Станом на 3 вересня відкритими і щодо відкритими є 48 країн, куди можуть поїхати наші співвітчизники. 3 країни додалося до цього списку в порівнянні з минулим тижнем. За останній час додалися Бразилія, Домініканська Республіка і Демократична Республіка Конго", - сказав він.

Кулеба також подякував уряду Болгарії за продовження ще на місяць допуску українців без необхідності надання негативного ПЛР-тесту на коронавірус.

Як повідомляли Українськi Новини, за минулу добу, 3 вересня, кількість людей, що захворіли на коронавірусну інфекцію COVID-19, в Україні збільшилася на 12,1%, нових летальних випадків - знизилася на 5,6%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 2 723 до 130 951, кількість померлих від захворювання збільшилася на 51 людини до 2 761 порівняно з попередньою добою, 2 вересня.

Тим часом, в Україні з коронавірусом за добу госпіталізували рекордну кількість пацієнтів.

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