Заборону на в'їзд іноземців в Україну можуть пом'якшити і впускати туристів з "зеленої зони"

віакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) заявила про намір скасувати рейси в 9 міст через заборону Кабінету Міністрів на в'їзд іноземців в Україну, Державне агентство розвитку туризму (ГАРТ) і Міністерство культури і інформаційної політики ініціюють дозвіл на в'їзд іноземних туристів в Україну з країн "зеленої" зони в той час, як а

Про це йдеться в повідомленні агентства, передають Українські Новини.

"ГАРТ спільно з Міністерством культури і інформаційної політики України розробляє проєкт постанови КМУ про внесення змін до постанови №641. Зокрема, пропонується дозволити в'їзд в Україну іноземним громадянам з країн "зеленої" зони, які прибувають з туристичною метою", - сказано в ньому.

Зазначається, що ці зміни будуть винесені на найближче засідання уряду.

Як повідомляли Українськi Новини, Кабінету Міністрів ввів заьорону на в'їзд іноземців в Україну.

Після чого кілька десятків працівників туристичної сфери проводять пікет біля Кабінету Міністрів проти рішення Кабінету Міністрів закрити кордони для іноземців з 28 серпня.

Тим часом президент Української асоціації туристичних агентств Антон Рудич заявляє, що через заборону на в'їзд іноземців в Україну можуть закритися багато туристичних підприємств.

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