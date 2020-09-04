В Умані встановлять пункти контролю за дотриманням правил карантину в місцях паломництва

той час, як у шести хасидів уже виявили коронавірус . В Умані (Черкаська область) встановлять пункти контролю за дотриманням правил карантину в місцях паломництва з 10 вересня у

Про це йдеться в повідомленні мера Умані Олександра цебро в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Зазначається, що на позачерговій сесії депутатами Уманського місцевої ради було прийнято рішення "Про захист населення м Умань від гострої респіраторної хвороби COVID-19 і посилення протиепідемічних заходів на території міста".

"З 10 вересня 2020 року на території міста, в місцях масового скупчення людей (паломництва) будуть встановлені тимчасові пункти моніторингу та контролю за дотриманням правил карантину, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм" , - написав Цебрій.

Зазначається, що тимчасові пункти моніторингу будуть розташовані на перехресті вулиць Садової та Пушкіна; вулиць Пушкіна і Комарницького; вулиць Пушкіна і Челюскінців; вулиць Косинки Григорія і Челюскінців; вулиці Демуцького та провулку проїжджу.

Як повідомляли Українськi Новини, в Умань пустять тільки обмежену кількість хасидів .



Раніше в Умані підлітки напали на хасида і розбили йому ніс.

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