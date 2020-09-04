підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
04 вересня 2020, пʼятниця, 17:27 4
Суспільство 2020-09-04T18:45:02+03:00
Українські Новини
В Умані встановлять пункти контролю за дотриманням правил карантину в місцях паломництва

В Умані встановлять пункти контролю за дотриманням правил карантину в місцях паломництва

Валерия Драгомирова
Рош Ха-Шана, Коронавірус, хасиди в Умані
Хасиди в Умані. Фото: Радіо Свобода
Хасиди в Умані. Фото: Радіо Свобода

В Умані (Черкаська область) встановлять пункти контролю за дотриманням правил карантину в місцях паломництва з 10 вересня у той час, як у шести хасидів уже виявили коронавірус.

Про це йдеться в повідомленні мера Умані Олександра цебро в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Зазначається, що на позачерговій сесії депутатами Уманського місцевої ради було прийнято рішення "Про захист населення м Умань від гострої респіраторної хвороби COVID-19 і посилення протиепідемічних заходів на території міста".

"З 10 вересня 2020 року на території міста, в місцях масового скупчення людей (паломництва) будуть встановлені тимчасові пункти моніторингу та контролю за дотриманням правил карантину, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм" , - написав Цебрій.

Зазначається, що тимчасові пункти моніторингу будуть розташовані на перехресті вулиць Садової та Пушкіна; вулиць Пушкіна і Комарницького; вулиць Пушкіна і Челюскінців; вулиць Косинки Григорія і Челюскінців; вулиці Демуцького та провулку проїжджу.

Як повідомляли Українськi Новини, в Умань пустять тільки обмежену кількість хасидів


Раніше в Умані підлітки напали на хасида і розбили йому ніс.

Більше новин про: Рош Ха-Шана Коронавірус хасиди в Умані

Середня зарплата суддів Верховного Суду за липень - понад півмільйона гривень
Суд заарештував танкер "Делфі"
Новини
Через місяць після трагедіїв Бейруті під завалами зафіксовано сигнал серцебиття 19:47
СБУ розкрила групу компаній, які реалізовували в Україні шпигунські програми російських спецслужб 19:33
У понеділок на станціях "Острог" і "Радивилів" відновлюється посадка і висадка пасажирів 19:32
Масова вакцинація від Covid-19 не очікується до середини 2021 року — ВООЗ 18:56
Недопуск китайських інвесторів "Мотор Січ" на підприємство може обійтися Україні в $ 3,5 млрд 18:56
більше новин
Посольство США відстежувало опонентів Байдена, — Fox News 18:16
Хустини з принтами Батьківщини-матері: авторська колекція художниці ZINAIDA була презентована на UFW No Season 17:54
"Гільдія кінематографістів Одеси" заявляє про незаконність приватизації "Одеської кіностудії" і вимагає її повернення державі 12:11
Музей Бекетова
Ярославський допоміг відреставрувати Музей Бекетова ХНУГХ 19:38
Семиноженко – у Харкові, Червоненко – в Одесі, Куліченко – у Дніпрі, – "Наш край" презентував команду на вибори 15:36
більше новин
"Гільдія кінематографістів Одеси" заявляє про незаконність приватизації "Одеської кіностудії" і вимагає її повернення державі 12:11
Вихованець Київської МАН отримав "срібло" на фестивалі інженерних наук в Тунісі 09:00
Рожкова в серпні отримала понад 300 тис. гривень зарплати 12:19
Кабмін пропонує Зеленському надати його батькові довічну стипендію 10:23
Лікарів змушують приховувати коронавірус на роботі, щоб не покарали всю лікарню, - Офіс президента 15:23
більше новин
МОЗ оновило список країн "червоної" і "зеленої" зони
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok