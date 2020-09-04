У Львівській міськраді за час карантину коронавірусом заразилися 75 працівників

Зараз Львівська область одна з тих, де найбільше хворих на коронавірус. А в самому Львові 75 працівників міської ради підхопили COVID-19.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповів мер міста Андрій Садовий.

"У ратуші працює тисячу шістсот сорок три людини. За весь час карантину захворіли 75 осіб", — повідомив він.

Садовий розповів, що це цифри за весь час епідемії. 45 з цих 75 вже одужали і отримали негативні результати ПЛР-тестування. Ще 30 осіб зараз перебувають на лікарняному. Мер зазначив, що хворих в міськраді всього 1,8% від загальної кількості числа працівників.

Решту працівників перевірили на коронавірус.

З слів мера, зараз тестують тих співробітників, які під час карантину продовжували ходити на роботу і обслуговувати відвідувачів. Також на COVID-19 перевіряють тих, у кого є підозрілі симптоми.

Як повідомляли Українські Новини, в селі Кошилівці Тернопільській області закрили на карантин школу, в якій коронавірус підтвердили у директора. Разом зі школою закрили дитячий садок, який розташований в одній будівлі зі школою.

У Київській області на карантин закрили середню загальноосвітню школу №2 в Василькові. Там коронавірус виявили у вчительки.

А в самому Києві навчальний рік так і не почався в звичному режимі в школі №240 "Соціум", де COVID-19 знайшли у двох педагогів.

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