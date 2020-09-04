Де в Україні найбільше хворіють коронавірусів. Карта поширення

За минулу добу, 3 вересня, в Україні виявили випадків ще 2 723 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19. Всього в країні станом на 4 вересня офіційно зафіксували 130 951 випадок коронавірусу. Водночас кількість померлих від захворювання збільшилася до 2 761 на 51 людини порівняно з попередньою добою, 2 вересня. Таким чином в Україні знову зафіксовано новий сумний рекорд із захворюваності на COVID-19. Про те, в якій області найбільше хворіють на коронавірус демонструє статистика захворюваності на сервісі апарату РНБО covid19.rnbo.gov.ua, передають Українські Новини. Так, нові випадки є у всіх областях. Але найбільше хворих станом на ранок 4 вересня під Львівській області - 15 312 випадків, в Києві - 14 477 випадків, в Чернівецькій області - 10 756, Харківській області - 10 312 випадків та Івано-Франківської області - 9 845 випадків. Статистика по заболевамості коронавірусів. Скріншот covid19.rnbo.gov.uа Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 4269 випадків; Волинська область — 5723 випадки; Дніпропетровська область — 2570 випадків; Донецька область — 1576 випадків; Житомирська область — 3550 випадків; Закарпатська область — 7888 випадків; Запорізька область — 1768 випадків; Івано-Франківська область — 9845 випадків; Кіровоградська область — 841 випадок; м. Київ — 14 477 випадків; Київська область — 6017 випадків; Львівська область — 15 312 випадків; Луганська область — 393 випадки; Миколаївська область — 1446 випадків; Одеська область — 8038 випадків; Полтавська область — 886 випадків; Рівненська область — 9535 випадків; Сумська область — 1680 випадків; Тернопільська область — 6841 випадок; Харківська область — 10 312 випадків; Херсонська область — 444 випадки; Хмельницька область — 2848 випадків; Чернівецька область — 10 786 випадків; Черкаська область — 1756 випадків; Чернігівська область — 2150 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні. Як повідомляли Українські Новини, напередодні кількість виявлених випадків захворювання COVID-19 в Україні збільшилася на 2 430 до 128 228. Після цього в країні оновили поділ на карантинні зони. Він набуде чинності з 7 вересня.