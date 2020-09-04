підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
04 вересня 2020, пʼятниця, 12:02 8 Карта
Суспільство 2020-09-04T12:26:27+03:00
Українські Новини
Де в Україні найбільше хворіють коронавірусів. Карта поширення

Де в Україні найбільше хворіють коронавірусів. Карта поширення

Кира Молчанова
Коронавірус, Covid-19, кількість хворих
Коронавірус. Фото: pexels
Коронавірус. Фото: pexels

За минулу добу, 3 вересня, в Україні виявили випадків ще 2 723 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19. Всього в країні станом на 4 вересня офіційно зафіксували 130 951 випадок коронавірусу. Водночас кількість померлих від захворювання збільшилася до 2 761 на 51 людини порівняно з попередньою добою, 2 вересня. Таким чином в Україні знову зафіксовано новий сумний рекорд із захворюваності на COVID-19.

Про те, в  якій області найбільше хворіють на коронавірус демонструє статистика захворюваності на сервісі апарату РНБО covid19.rnbo.gov.ua, передають Українські Новини.

Так, нові випадки є у всіх областях.

Але найбільше хворих станом на ранок 4 вересня під Львівській області - 15 312 випадків, в Києві - 14 477 випадків, в Чернівецькій області - 10 756, Харківській області - 10 312 випадків та Івано-Франківської області - 9 845 випадків.

Статистика по заболевамості коронавірусів. Скріншот covid19.rnbo.gov.uаСтатистика по заболевамості коронавірусів. Скріншот covid19.rnbo.gov.uа

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 4269 випадків;
  • Волинська область — 5723 випадки;
  • Дніпропетровська область — 2570 випадків;
  • Донецька область — 1576 випадків;
  • Житомирська область — 3550 випадків;
  • Закарпатська область — 7888 випадків;
  • Запорізька область — 1768 випадків;
  • Івано-Франківська область — 9845 випадків;
  • Кіровоградська область — 841 випадок;
  • м. Київ — 14 477 випадків;
  • Київська область — 6017 випадків;
  • Львівська область — 15 312 випадків;
  • Луганська область — 393 випадки;
  • Миколаївська область — 1446 випадків;
  • Одеська область — 8038 випадків;
  • Полтавська область — 886 випадків;
  • Рівненська область — 9535 випадків;
  • Сумська область — 1680 випадків;
  • Тернопільська область — 6841 випадок;
  • Харківська область — 10 312 випадків;
  • Херсонська область — 444 випадки;
  • Хмельницька область — 2848 випадків;
  • Чернівецька область — 10 786 випадків;
  • Черкаська область — 1756 випадків;
  • Чернігівська область — 2150 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Як повідомляли Українські Новини, напередодні кількість виявлених випадків захворювання COVID-19 в Україні збільшилася на 2 430 до 128 228.

Після цього в країні оновили поділ на карантинні зони. Він набуде чинності з 7 вересня.

Більше новин про: Коронавірус Covid-19 кількість хворих

Кількість хворих на коронавірус за добу перевалила за 2,7 тисяч
До закінчення карантину залишилося 58 днів. Які обмеження діють
Новини
Знімання відеоролика для Верещук. Фото:
Верещук на парасольці літає над Києвом. Знімання передвиборчого ролика привели до затору на Рибальському 12:08
Де в Україні найбільше хворіють коронавірусів. Карта поширення 12:02 Карта
Курс долара для платіжних карт перед вихідними подорожчав 12:00
Другий тиждень поспіль долар в обмінниках продовжує плавно зростати 11:35
МОЗ провело рекордну кількість тестів на коронавірус за добу 11:30
більше новин
Світлана Дьоміна: у спільноти арбітражних керуючих великі проблеми 18:18 Думка
"Гільдія кінематографістів Одеси" заявляє про незаконність приватизації "Одеської кіностудії" і вимагає її повернення державі 12:11
Музей Бекетова
Ярославський допоміг відреставрувати Музей Бекетова ХНУГХ 19:38
Семиноженко – у Харкові, Червоненко – в Одесі, Куліченко – у Дніпрі, – "Наш край" презентував команду на вибори 15:36
Припинення війни на Донбасі, "Велике будівництво" та доступні кредити для бізнесу: які ініціативи влади найбільше підтримують українці 14:19
більше новин
"Гільдія кінематографістів Одеси" заявляє про незаконність приватизації "Одеської кіностудії" і вимагає її повернення державі 12:11
4.09.20 12:00 Прес-конференція: "Презентація програмного продукту - калькулятор моделювання результатів місцевих виборів 2020 року" 16:01
Світлана Дьоміна: у спільноти арбітражних керуючих великі проблеми 18:18 Думка
Вихованець Київської МАН отримав "срібло" на фестивалі інженерних наук в Тунісі 09:00
Лікарів змушують приховувати коронавірус на роботі, щоб не покарали всю лікарню, - Офіс президента 15:23
більше новин
В Україні оновили "червону" і "помаранчеву" зони карантину. Повний список
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok