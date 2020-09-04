Де в Україні найбільше хворіють коронавірусів. Карта поширення

За минулу добу, 3 вересня, в Україні виявили випадків ще 2 723 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19. Всього в країні станом на 4 вересня офіційно зафіксували 130 951 випадок коронавірусу . Водночас к ількість померлих від захворювання збільшилася до 2 761 на 51 людини порівняно з попередньою добою, 2 вересня. Таким чином в Україні знову зафіксовано новий сумний рекорд із захворюваності на COVID-19.

Про те, в якій області найбільше хворіють на коронавірус демонструє статистика захворюваності на сервісі апарату РНБО covid19.rnbo.gov.ua, передають Українські Новини.

Так, нові випадки є у всіх областях.

Але найбільше хворих станом на ранок 4 вересня під Львівській області - 15 312 випадків, в Києві - 14 477 випадків, в Чернівецькій області - 10 756, Харківській області - 10 312 випадків та Івано-Франківської області - 9 845 випадків.

Статистика по заболевамості коронавірусів. Скріншот covid19.rnbo.gov.uа

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 4269 випадків;

Волинська область — 5723 випадки;

Дніпропетровська область — 2570 випадків;

Донецька область — 1576 випадків;

Житомирська область — 3550 випадків;

Закарпатська область — 7888 випадків;

Запорізька область — 1768 випадків;

Івано-Франківська область — 9845 випадків;

Кіровоградська область — 841 випадок;

м. Київ — 14 477 випадків;

Київська область — 6017 випадків;

Львівська область — 15 312 випадків;

Луганська область — 393 випадки;

Миколаївська область — 1446 випадків;

Одеська область — 8038 випадків;

Полтавська область — 886 випадків;

Рівненська область — 9535 випадків;

Сумська область — 1680 випадків;

Тернопільська область — 6841 випадок;

Харківська область — 10 312 випадків;

Херсонська область — 444 випадки;

Хмельницька область — 2848 випадків;

Чернівецька область — 10 786 випадків;

Черкаська область — 1756 випадків;

Чернігівська область — 2150 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Як повідомляли Українські Новини, напередодні кількість виявлених випадків захворювання COVID-19 в Україні збільшилася на 2 430 до 128 228.

Після цього в країні оновили поділ на карантинні зони. Він набуде чинності з 7 вересня.

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