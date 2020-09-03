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03 вересня 2020, четвер, 22:15 6
Суспільство 2020-09-03T23:00:01+03:00
Українські Новини
Через коронавірус у директора в Тернопільській області школу закрили на карантин

Через коронавірус у директора в Тернопільській області школу закрили на карантин

Ольга Фандорина
Школа, Карантин, Карантин в школах, Тернопільська область, Коронавірус, Дистанційне навчання
Коронавірус. Фото: pexels
Коронавірус. Фото: pexels

Він також додав, що на карантин закрили і дитячий сад, який розташований в тій самій будівлі.

Шіпітко зазначив, що всі учні школи поки що будуть навчатися дистанційно.

Як повідомляли Українські Новини 2 вересня кількість виявлених випадків захворювання коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні збільшилася на 2 430 до 128 228, кількість померлих від захворювання — зросла на 54 людини до 2 710  порівняно з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків знизилося на 2,6%, нових летальних випадків — зросла на 5,9%.

Тим часом, Україна на карантині 176 днів: які обмеження діють

Також вчені застерігають, що з початком навчального року в Україні може зрости захворюваність COVID-19. 

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