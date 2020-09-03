Через коронавірус у директора в Тернопільській області школу закрили на карантин

У селі Кошилівці Заліщицького району Тернопільській області школу закрили на карантин. У директора навчального закладу підтвердили коронавірус. Про це повідомив голова районної державної адміністрації Володимир Шіпітко, повідомляє "Суспільне". Він також додав, що на карантин закрили і дитячий сад, який розташований в тій самій будівлі. Шіпітко зазначив, що всі учні школи поки що будуть навчатися дистанційно. Як повідомляли Українські Новини 2 вересня кількість виявлених випадків захворювання коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні збільшилася на 2 430 до 128 228, кількість померлих від захворювання — зросла на 54 людини до 2 710 порівняно з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків знизилося на 2,6%, нових летальних випадків — зросла на 5,9%. Тим часом, Україна на карантині 176 днів: які обмеження діють Також вчені застерігають, що з початком навчального року в Україні може зрости захворюваність COVID-19.