Через коронавірус у директора в Тернопільській області школу закрили на карантин

У селі Кошилівці Заліщицького району Тернопільській області школу закрили на карантин. У директора навчального закладу підтвердили коронавірус. Про це повідомив голова районної державної адміністрації Володимир Шіпітко , повідомляє "Суспільне".

Він також додав, що на карантин закрили і дитячий сад, який розташований в тій самій будівлі.

Шіпітко зазначив, що всі учні школи поки що будуть навчатися дистанційно.

Як повідомляли Українські Новини 2 вересня кількість виявлених випадків захворювання коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні збільшилася на 2 430 до 128 228, кількість померлих від захворювання — зросла на 54 людини до 2 710 порівняно з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків знизилося на 2,6%, нових летальних випадків — зросла на 5,9%.

Тим часом, Україна на карантині 176 днів: які обмеження діють

Також вчені застерігають, що з початком навчального року в Україні може зрости захворюваність COVID-19.

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