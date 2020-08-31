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31 серпня 2020, понеділок, 23:45 5
Суспільство 2020-09-01T00:15:02+03:00
Українські Новини
Одну з шкіл Києва закрили на карантин ще до початку навчання

Одну з шкіл Києва закрили на карантин ще до початку навчання

Валерия Драгомирова
Школа, Київ, навчання в школі, Коронавірус, Захворювання на коронавірус, Дистанційне навчання, Навчання в карантин
Дистанційна освіта. Фото: pixabay
Дистанційна освіта. Фото: pixabay

Навчання з 1 вересня в київській школі №240 "Соціум" буде організовано в дистанційному режимі через виявлення Covid-19 у двох педагогів. Про це повідомили в Департаменті освіти і науки КМДА. 

Повідомляється, що хворі вчителі перебували в контакті з 21 працівником школи.

"31 серпня 2020 року в Департамент освіти і науки надійшло повідомлення про підтвердження випадків захворювання на коронавірусну інфекцію у двох педагогів НВК №240 "Соціум", які перебували в контакті з 21 працівником школи", — сказано в повідомленні.

За даними Департаменту освіти і науки, ще у одного педагога — ознаки гострої респіраторної інфекції і підвищена температура.

День знань у школі №240 планується в форматі класних годин онлайн. Саме онлайн-навчання почнеться відповідно до розкладу уроків 2 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, весь клас відправлять на 14-денну самоізоляцію, якщо хоча б один учень захворіє на коронавірус.

А в Київській міській державній адміністрації заявили, що якщо вчитель заразиться коронавірусом, то школу можуть закрити.

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