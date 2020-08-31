Одну з шкіл Києва закрили на карантин ще до початку навчання

Навчання з 1 вересня в київській школі №240 "Соціум" буде організовано в дистанційному режимі через виявлення Covid-19 у двох педагогів. Про це повідомили в Департаменті освіти і науки КМДА. Повідомляється, що хворі вчителі перебували в контакті з 21 працівником школи. "31 серпня 2020 року в Департамент освіти і науки надійшло повідомлення про підтвердження випадків захворювання на коронавірусну інфекцію у двох педагогів НВК №240 "Соціум", які перебували в контакті з 21 працівником школи", — сказано в повідомленні. За даними Департаменту освіти і науки, ще у одного педагога — ознаки гострої респіраторної інфекції і підвищена температура. День знань у школі №240 планується в форматі класних годин онлайн. Саме онлайн-навчання почнеться відповідно до розкладу уроків 2 вересня. Як повідомляли Українські Новини, весь клас відправлять на 14-денну самоізоляцію, якщо хоча б один учень захворіє на коронавірус. А в Київській міській державній адміністрації заявили, що якщо вчитель заразиться коронавірусом, то школу можуть закрити.