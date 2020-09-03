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03 вересня 2020, четвер, 23:24 6
Суспільство 2020-09-04T00:30:02+03:00
Українські Новини
Школу у Василькові закривають на карантин через коронавірус у вчителя

Школу у Василькові закривають на карантин через коронавірус у вчителя

Ольга Фандорина
Школа, Карантин, Київська область, Карантин в школах, Вчителі, Васильків, Коронавірус, Дистанційне навчання
Школа на карантині. Фото: Pixabay
Школа на карантині. Фото: Pixabay

Філіал середньої загальноосвітньої школи №2 у Василькові Київської області закривають на карантин через виявлений у вчителя коронавірус. Про це повідомляється на Facebook-сторінці мера Василькова Володимира Сабадаша.

"У одного з вчителів філаілу Васильківської ЗОШ № 2 діагностовано COVID-19. З огляду на інструкції Міністерства охорони здоров'я, ми не маємо іншого варіанту, окрім як закрити навчальний заклад на карантин. Це означає, що 356 учнів і 21 учитель зобов'язані пов'язані перебувати в режимі ізоляції терміном 14 днів. Навчальний процес буде тривати дистанційно".

Учитель не контактував з дітьми, адже пішов на лікарняний. Однак він встиг побачитися з іншими колегами.

За минулу добу на Київщині коронавірус діагностували у 89 осіб. Всього в області вже 5931 інфікований.

Як повідомляли Українські Новини 2 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 2 430 до 128 228, кількість померлих від захворювання — збільшилася на 54 людини до 2 710 порівняно з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків знизилося на 2,6%,  нових летальних випадків — зросла на 5,9%.

Тим часом, Україна на карантині 176 днів: які обмеження діють

Також вчені застерігають, що  з початком навчального року в Україні може вирости захворюваність COVID-19. 

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