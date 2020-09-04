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04 вересня 2020, пʼятниця, 16:50 6
Економіка 2020-09-04T18:00:03+03:00
Українські Новини
Курс валют у понеділок: Нацбанк знову знизив гривню

Курс валют у понеділок: Нацбанк знову знизив гривню

Валерия Драгомирова
Курс гривні
Курс гривні

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 7 вересня, на 4,17 коп. до 27,7325 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.


У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 4-6 вересня, на 4,80 коп. до 27,6908 UAH / USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,8010
1 долар США 27,7325
1 швейцарський франк 30,4452
10 ієн 2,6111
10 російських рублів 3,6948
1 євро 32,8589


Як повідомляли Українські Новини, НБУ опублікував курс на перші осінні вихідні 4-6 вересня. 

Крім того, фінансисти прогнозують, що до кінця 2020 року гривню чекає девальвація. Курс  може піти в діапазон 29-30 UAH/USD до кінця року.

Раніше міністр фінансів розповів,  чи чекати в Україні долар по 30

Тим часом курс долара для платіжних карт перед вихідними подорожчав

Курс продажу підвищився порівняно з 3 вересня на 1,31 коп. до 27,8308 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 3,87 коп. до 27,4782 UAH/USD.

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