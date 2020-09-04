В Україні з коронавірусом за добу госпіталізували рекордну кількість пацієнтів

В той час, як в Україні новий антирекорд з захворюваності – 2,7 тис., 3 вересня було госпіталізовано 532 хворих на коронавірусну інфекцію.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За добу було госпіталізовано 532 людини", - сказав він.

Це найбільша кількість госпіталізованих за день з початку епідемії.

Серед 2 723 осіб, у яких 3 вересня була підтверджена коронавірусна інфекція, 161 дитина і 119 медпрацівників.

Всього з початку епідемії захворіли 8 520 дітей і 11 754 медпрацівника.

Як повідомляли Українськi Новини, 2 вересня було госпіталізовано 416 хворих на коронавірусну інфекцію.

Крім того, з наступного тижня почне діяти карантин за оновленними списками зон епідемічної небезпеки – 3 вересня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки оновила список регіонів "червоних" і "зелених" зон.

Також 2 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 2 430 до 128 228, кількість померлих від захворювання - збільшилася на 54 людини до 2 710.

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