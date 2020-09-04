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04 вересня 2020, пʼятниця, 14:00 5
Суспільство 2020-09-04T14:45:02+03:00
Українські Новини
У Києві кількість нових випадків коронавірусу стрімко зростає

У Києві кількість нових випадків коронавірусу стрімко зростає

Анна Рудык
Карантин, коронавірус в Україні, Пандемія у Києві
Коронавірус в Україні. Фото: Depositphotos
Коронавірус в Україні. Фото: Depositphotos

Кількість хворих на коронавірус у Києві 3 вересня у порівнянні з попередньою добою збільшилася на 319 осіб до 14 477, смертей - на 8 до 230.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Ситуація погіршується. Впродовж минулої доби - плюс 319 хворих. Померли 8 осіб. Всього коронавірус забрав життя 230 киян. І протягом останнього тижня кількість летальних випадків не зменшується. А підтверджених випадків захворювання COVID-19 на сьогодні в столиці вже 14 477" , - повідомив він.

Захворіли 158 жінок у віці від 18 до 85 років і 8 дівчаток від 4 місяців до 14 років, а також 142 чоловіки у віці від 19 до 81 року і 11 хлопчиків від 4 до 17 років.

Захворіли також 17 медиків.

У лікарні столиці надійшли 59 пацієнтів, інші лікуються на самоізоляції під контролем лікарів.

Вилікувались за минулу добу 63 особи.

Всього коронавірус подолали 4 616 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому і Дніпровському районах - по 48, у Святошинському - 35, в Печерському і Солом'янському районах - по 33 випадки.

Як повідомляли Українськi Новини 3 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 2 723 до 130 951, кількість померлих від захворювання збільшилася на 51 людини до 2 761 у порівнянні з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків збільшилася на 12,1%, нових летальних випадків - знизилося на 5,6%.

Проте часом дефіцит лікарів в Україні становить майже 25 тис. осіб.

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