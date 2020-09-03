підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
03 вересня 2020, четвер, 18:54 17
Медицина 2020-09-03T20:00:02+03:00
Українські Новини
Тернопіль знову потрапив до "червоної" зони небезпеки, а Київ залишився в "жовтій", - Немчінов

Тернопіль знову потрапив до "червоної" зони небезпеки, а Київ залишився в "жовтій", - Немчінов

Александр Савич
Карантин в Україні, червона зона, карантинні зони
Зони карантину в Україні. Фото: pixabay
Зони карантину в Україні. Фото: pixabay

За результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій До "червоної" зони епідемічної небезпеки віднесено Тернопіль, такодж в "червоній" зоні залишився Івано-Франківськ та Чернівці, Київ залишився в "жовтій" в той час, як за минулу добу, 2 вересня кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні знизилося на 2,6%, нових летальних випадків - зросла на 5,9%.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов повідомив в своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"З 00:00 7 вересня почне діяти нове епідемічне зонування", - написав він.

До "червоної" зони потрапили:

  • Міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
  • міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;
  • місто Дубно та Костопільський район Рівненської області;
  • міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;
  • Великобурлуцький район Харківської області;
  • місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області.
  • Бобровицький район Чернігівської області.

До "помаранчевої" зони:

  • Вінницький район Вінницької області;
  • місто Луцьк та Луцький район Волинської області;
  • міста Бердичів та Коростень, Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Лугинському та Попільнянському райони Житомирської області;
  • міста Ужгород, Мукачево та Чоп, Виноградівський, Міжгірський, Мукачівський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;
  • міста Болехів, Бурштин та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;
  • міста Березань, Ірпінь та Фастів, Києво-Святошинський та Яготинський райони Київської області;
  • міста Львів, Дрогобич та Самбір, Городоцький, Жовківський, Миколаївський, Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;
  • місто Чорноморськ, Біляївський, Ізмаїльський, Овідіопольський та Тарутинський райони Одеської області;
  • місто Острог, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський та Корецький райони Рівненської області;
  • місто Суми Сумської області;
  • місто Кременець, Борщівський, Заліщицький, Збаразьський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький та Шумський райони Тернопільської області;
  • міста Харків, Люботин, Первомайський та Харківський район Харківської області;
  • місто Славута, Волочіський, Новоушицький, Теофіпольський, Ярмолинецький райони Хмельницької області;
  • місто Новодністровськ, Герцаївський, Кельменецький, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області;
  • місто Ніжин, Ніжинський та Носівський райони Чернігівської області.

До "жовтої" зони:

  • міста Вінниця, Жмеринка, Козятин, Могилів-Подільський та Хмільник, Жмеринський, Калинівський, Могилів-Подільський, Немирівський, Піщанський, Тиврівський та Хмільницький райони Вінницької області;
  • місто Володимиро-Волинський, Володимиро-Волинський, Горохівський, Ківерцівський, Любешівський, Маневицький, Рожищенський, Турійський та Шацький райони Волинської області;
  • міста Житомир та Малин, Андрушівський, Брусилівський, Ємільчінський, Овруцький, Пулинський, Романівський та Хорошівський райони Житомирської області;
  • міста Берегове та Хуст, Берегівський, Великоберезнянський, Воловецький, Іршавський, Переченський, Рахівський, Свалявський та Хустський райони Закарпатської області;
  • міста Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Обухів та Переяслав, Баришівський, Білоцерківський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Згурівський, Іванківський, Кагарлицький, Макарівський, Переяслав-Хмельницький, Рокитнянський, Таращанський та Фастівський райони Київської області;
  • міста Борислав, Моршин та Стрий, Бродівський, Буський, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам'янко-Бузький, Мостиський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Стрийський та Яворівський райони Львівської області;
  • міста Миколаїв та Вознесенськ, Баштанський, Кривоозерський та Очаківський райони Миколаївської області;
  • міста Одеса, Білгород-Дністровський, Теплодар та Южне, Арцизький, Березівський, Іванівський, Кодимський, Лиманський, Савранський та Саратський райони Одеської області;
  • міста Рівне та Вараш, Володимирецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський та Рокитнівський райони Рівненської області;
  • міста Лебедин та Ромни, Білопільський, Кролевецький, Недригайлівський та Сумський райони Сумської області;
  • міста Куп’янськ та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Богодухівський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Коломацький, Краснокуцький та Шевченківський райони Харківської області;
  • міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Дунаєвецький, Красилівський, Славутський, Старосинявський та Хмельницький райони Хмельницької області;
  • міста Чернігів та Прилуки, Борзнянський, Варвинський, Городнянський, Ічнянський, Козелецький, Куликівський, Сновський, Срібнянський та Талалаївський районах Чернігівської області;
  • місто Київ.

Як повідомляли Українські новини, вчені застерігали, що з початком навчального року в Україні може зрости захворюваність на COVID-19.

Також в Київській області збільшилася кількість дітей, хворих на коронавірус.

Більше новин про: Карантин в Україні червона зона карантинні зони

Тернопіль знову потрапив до "червоної" зони небезпеки, а Київ залишився в "жовтій", - Немчінов
За підробку, заміну або знищення автономерів відтепер можуть позбавити волі до 7 років
Новини
В Умань пустять обмежену кількість хасидів на святкування Рош ха-Шана 20:02
Нацрада з телебачення позбавила "Прямий FM"ліцензії на мовлення 19:50
Музей Бекетова
Ярославський допоміг відреставрувати Музей Бекетова ХНУГХ 19:38
Рада хоче штрафувати донорів крові за надання неправдивих відомостей про здоров'я 19:19
Верховна Рада знову не визначилася з членами конкурсної комісії на посади в САП 19:11
більше новин
Світлана Дьоміна: у спільноти арбітражних керуючих великі проблеми 18:18 Думка
Національна музична премія "Українська пісня року" - спільний проєкт Михайла Поплавського та Олега Винника відбудеться 28 листопада 09:28
"Гільдія кінематографістів Одеси" заявляє про незаконність приватизації "Одеської кіностудії" і вимагає її повернення державі 12:11
Семиноженко – у Харкові, Червоненко – в Одесі, Куліченко – у Дніпрі, – "Наш край" презентував команду на вибори 15:36
Музей Бекетова
Ярославський допоміг відреставрувати Музей Бекетова ХНУГХ 19:38
більше новин
Національна музична премія "Українська пісня року" - спільний проєкт Михайла Поплавського та Олега Винника відбудеться 28 листопада 09:28
"Гільдія кінематографістів Одеси" заявляє про незаконність приватизації "Одеської кіностудії" і вимагає її повернення державі 12:11
4.09.20 12:00 Прес-конференція: "Презентація програмного продукту - калькулятор моделювання результатів місцевих виборів 2020 року" 16:01
Світлана Дьоміна: у спільноти арбітражних керуючих великі проблеми 18:18 Думка
НБУ відзвітував про фінрезультати за 1-е півріччя 11:02
більше новин
Лікарів змушують приховувати коронавірус на роботі, щоб не покарали всю лікарню, - Офіс президента
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok