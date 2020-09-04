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04 вересня 2020, пʼятниця, 11:30 6
Суспільство 2020-09-04T12:07:15+03:00
Українські Новини
МОЗ провело рекордну кількість тестів на коронавірус за добу

МОЗ провело рекордну кількість тестів на коронавірус за добу

Анна Рудык
МОЗ, Тест, Тестування, Коронавірус, коронавірус в Україні, Тест на коронавірус, ПЛР-тести, Тестування на коронавірус, ІФА-тести
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

3 вересня було проведено 25 483 дослідження на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 6,2% більше в порівнянні з попередньою добою, і 24 302 дослідження методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу, що на 9,7% більше в порівнянні з 2 вересня у той час, як в Україні оновили "червоні" і "помаранчеві" зони карантину.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу загалом було проведено 49 785 тестувань, з них 25 483 методом ПЛР, а також 24 302 методом ІФА", - сказав він.

Всього з початку року було проведено 1 648 087 досліджень на коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я за станом на ранок 4 вересня надійшло 3 131 повідомлення про підозру на коронавірусну інфекцію, а з початку 2020 року надійшло 192 647 повідомлень про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українськi Новини, 3 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 2 723 до 130 951, кількість померлих від захворювання збільшилася на 51 людини до 2 761 в порівнянні з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків збільшилася на 12,1%, нових летальних випадків - знизилося на 5,6%.

До того ж 2 вересня було також встановлено нові антирекорди із захворювання та смертності – кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 2 430 до 128 228, кількість померлих від захворювання - збільшилася на 54 людини до 2 710.

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