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04 вересня 2020, пʼятниця, 12:53 11
Суспільство 2020-09-04T14:30:04+03:00
Українські Новини
Після 3 днів навчання 20 класів і 2 столичні школи перейшли на "дистанційку"

Після 3 днів навчання 20 класів і 2 столичні школи перейшли на "дистанційку"

Кира Молчанова
Карантин, Віталій Кличко, Київ, КМДА, Карантин в школах Києва, Коронавірус, коронавірус в Україні, Дистанційне навчання
Школа в карантин. Фото: Pexels
Школа в карантин. Фото: Pexels

Станом на 4 вересня в Києві 2 школи і 20 класів переведені на дистанційне навчання, 4 дитячих садки закриті через захворювання на коронавірус, від якого пропонують страхувати школярів і педагогів.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"На сьогоднішній день дві столичні школи переведені на дистанційне навчання через захворювання вчителів. Ще в 11 школах на дистанційне навчання відправили всього 20 класів через захворювання учнів на коронавірус. Також тимчасово закрили на карантин 4 дитячих садки. По одному в Деснянському, Печерському, Оболонському та Дніпровському районах", - сказав він.

Кличко просить батьків не вести дитину в садок або школу, якщо у нього є симптоми ГРВІ і бути уважними до здоров'я своїх дітей і безпеки інших дітей.

Як повідомляли Українські Новини, у селі Кошилівці Заліщицького району Тернопільській області школу закрили на карантин, оскільки у директора навчального закладу підтвердили коронавірус.

Також закрили філіал середньої загальноосвітньої школи №2 у Василькові Київської області на карантин через виявлений у вчителя коронавірус.

Крім того, в київській школі №240 "Соціум" навчання організовано в дистанційному режимі через виявлення Covid-19 у двох педагогів.

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