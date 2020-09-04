Учителів-пенсіонерів і школярів хочуть страхувати від коронавірусу

З початком навчального року стало зрозуміло, що на карантин відправлятимуть цілі класи через випадки коронавірусу. Тому Міністерство освіти і науки вирішило підписати меморандум зі страховими компаніями і застрахувати вчителів-пенсіонерів, які працюють, і школярів від COVID-19.

Про це в ефірі програми "Право на владу" заявив виконувач обов'язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет, - передає "РБК-Україна".

"Є пропозиція з групи першої сімки страхових компаній України про можливість підписання меморандуму з Міністерством освіти і науки щодо певних програм страхування не тільки пенсіонерів, а й дітей. Я сподіваюся, що ми найближчим часом вийдемо на якийсь меморандум і співробітництво, які будуть корисними і вчителям, і державі, і будуть певним чином моделювати ситуацію певного захисту", - заявив він.

Як повідомляли Українські Новини, в селі Кошилівці Тернопільській області закрили на карантин школу, в якій коронавірус підтвердили у директора. Разом зі школою закрили дитячий садок, який знаходиться в одній будівлі зі школою.

У Київської області на карантин закрили середню загальноосвітню школу №2 в Василькові. Там коронавірус виявили в учительки.

А в самому Києві навчальний рік так і не почався у звичному режимі в школі № 240 "Соціум", де COVID-19 знайшли у двох педагогів.

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