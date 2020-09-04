Верещук на парасольці літає над Києвом. Знімання передвиборчого ролика привели до затору на Рибальському

У п'ятницю, 4 вересня, в Києві на Рибальському острові ведуться знімання передвиборчого ролика депутата фракції "Слуга народу" і кандидата в мери Києва від цієї політсили Ірини Верещук, інформація про який з'явилася в мережі вчора. Про це повідомляє "Страна". Видання повідомляє, що в ролику буде зніматися як особисто Ірина Верщук, так і її дублер. Вона буде задіяна у зніманнях складних сцен з польотами. Сьогодні тривають знімання ролика, де на крані за допомогою тросів у повітря підняли ззовні дуже схожу на нардепа блондинку - очевидно, дублершу. Також для знімань огородили частину дороги, через що зараз у столиці утворився затор. У Києві на Рибальському острові ведуться знімання для передвиборчого ролика Верещук. Фото: "Страна" У Києві на Рибальському острові ведуться знімання для передвиборчого ролика Верещук. Фото: "Країна" Крім того, в розпорядженні "Страни" виявилися кадри зі вчорашніх знімань кандидата в мери. Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" оголосила всіх кандидатів у мери міст України: в списках коміки, лікарі і банкіри. ЦІК оголосила з 5 вересня початок виборчого процесу місцевих виборів в Україні. Тим часом, Зеленський назвав кандидата в мера Одеси коміка Філімонова "хорошим продуктом".