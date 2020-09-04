підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
04 вересня 2020, пʼятниця, 12:08 7
Суспільство 2020-09-04T12:30:01+03:00
Українські Новини
Верещук на парасольці літає над Києвом. Знімання передвиборчого ролика привели до затору на Рибальському

Верещук на парасольці літає над Києвом. Знімання передвиборчого ролика привели до затору на Рибальському

Надежда Комендантова
Передвиборча кампанія, вибори мера, Ірина Верещук

У п'ятницю, 4 вересня, в Києві на Рибальському острові ведуться знімання передвиборчого ролика депутата фракції "Слуга народу" і кандидата в мери Києва від цієї політсили Ірини Верещук, інформація про який з'явилася в мережі вчора.

Про це повідомляє "Страна".

Видання повідомляє, що в ролику буде зніматися як особисто Ірина Верщук, так і її дублер. Вона буде задіяна у зніманнях складних сцен з польотами.

Сьогодні тривають знімання ролика, де на крані за допомогою тросів у повітря підняли ззовні дуже схожу на нардепа блондинку - очевидно, дублершу. Також для знімань огородили частину дороги, через що зараз у столиці утворився затор.

В Киеве на Рыбальском острове ведутся съёмки для предвыборного ролика Верещук. Фото: У Києві на Рибальському острові ведуться знімання для передвиборчого ролика Верещук. Фото: "Страна"

Съёмки для предвыборного ролика Верещук. Фото: У Києві на Рибальському острові ведуться знімання для передвиборчого ролика Верещук. Фото: "Країна"

Крім того, в розпорядженні "Страни" виявилися кадри зі вчорашніх знімань кандидата в мери.

Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" оголосила всіх кандидатів у мери міст України: в списках коміки, лікарі і банкіри.

ЦІК оголосила з 5 вересня початок виборчого процесу місцевих виборів в Україні.

Тим часом, Зеленський назвав кандидата в мера Одеси коміка Філімонова "хорошим продуктом".

Більше новин про: Передвиборча кампанія вибори мера Ірина Верещук

Кількість хворих на коронавірус за добу перевалила за 2,7 тисяч
До закінчення карантину залишилося 58 днів. Які обмеження діють
Новини
Знімання відеоролика для Верещук. Фото:
Верещук на парасольці літає над Києвом. Знімання передвиборчого ролика привели до затору на Рибальському 12:08
Де в Україні найбільше хворіють коронавірусів. Карта поширення 12:02 Карта
Курс долара для платіжних карт перед вихідними подорожчав 12:00
Другий тиждень поспіль долар в обмінниках продовжує плавно зростати 11:35
МОЗ провело рекордну кількість тестів на коронавірус за добу 11:30
більше новин
Світлана Дьоміна: у спільноти арбітражних керуючих великі проблеми 18:18 Думка
"Гільдія кінематографістів Одеси" заявляє про незаконність приватизації "Одеської кіностудії" і вимагає її повернення державі 12:11
Музей Бекетова
Ярославський допоміг відреставрувати Музей Бекетова ХНУГХ 19:38
Семиноженко – у Харкові, Червоненко – в Одесі, Куліченко – у Дніпрі, – "Наш край" презентував команду на вибори 15:36
Припинення війни на Донбасі, "Велике будівництво" та доступні кредити для бізнесу: які ініціативи влади найбільше підтримують українці 14:19
більше новин
"Гільдія кінематографістів Одеси" заявляє про незаконність приватизації "Одеської кіностудії" і вимагає її повернення державі 12:11
4.09.20 12:00 Прес-конференція: "Презентація програмного продукту - калькулятор моделювання результатів місцевих виборів 2020 року" 16:01
Світлана Дьоміна: у спільноти арбітражних керуючих великі проблеми 18:18 Думка
Вихованець Київської МАН отримав "срібло" на фестивалі інженерних наук в Тунісі 09:00
Лікарів змушують приховувати коронавірус на роботі, щоб не покарали всю лікарню, - Офіс президента 15:23
більше новин
В Україні оновили "червону" і "помаранчеву" зони карантину. Повний список
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok