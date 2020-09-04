Верещук на парасольці літає над Києвом. Знімання передвиборчого ролика привели до затору на Рибальському

У п'ятницю, 4 вересня, в Києві на Рибальському острові ведуться знімання передвиборчого ролика депутата фракції "Слуга народу" і кандидата в мери Києва від цієї політсили Ірини Верещук, інформація про який з'явилася в мережі вчора.

Про це повідомляє "Страна".

Видання повідомляє, що в ролику буде зніматися як особисто Ірина Верщук, так і її дублер. Вона буде задіяна у зніманнях складних сцен з польотами.

Сьогодні тривають знімання ролика, де на крані за допомогою тросів у повітря підняли ззовні дуже схожу на нардепа блондинку - очевидно, дублершу. Також для знімань огородили частину дороги, через що зараз у столиці утворився затор.

У Києві на Рибальському острові ведуться знімання для передвиборчого ролика Верещук. Фото: "Страна"

У Києві на Рибальському острові ведуться знімання для передвиборчого ролика Верещук. Фото: "Країна"

Крім того, в розпорядженні "Страни" виявилися кадри зі вчорашніх знімань кандидата в мери.

Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" оголосила всіх кандидатів у мери міст України: в списках коміки, лікарі і банкіри.

ЦІК оголосила з 5 вересня початок виборчого процесу місцевих виборів в Україні.

Тим часом, Зеленський назвав кандидата в мера Одеси коміка Філімонова "хорошим продуктом".

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